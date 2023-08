Negli ultimi decenni, abbiamo assistito a notevoli progressi nella scienza e nella medicina che hanno contribuito in modo significativo all'aumento della longevità umana. Tuttavia, vorrei sottolineare, il futuro potrebbe riservarci sviluppi ancora più sorprendenti e trasformatori.

La ricerca scientifica e tecnologica sta avanzando a passi da gigante in molteplici settori, tra cui la medicina rigenerativa, l'intelligenza artificiale, la nanotecnologia e la biologia sintetica. Questi progressi potrebbero portare a soluzioni innovative per sfide che prima sembravano insormontabili, come il rallentamento dell'invecchiamento, la cura di malattie finora incurabili e l'espansione delle capacità umane.

Molte persone possono rimanere ancorate alle vecchie abitudini e ai vecchi modelli di pensiero, spesso a causa della resistenza al cambiamento o alla mancanza di consapevolezza sulle nuove opportunità. È importante rimanere aperti alle nuove idee, all'apprendimento continuo e all'adattamento alle mutevoli circostanze. Solo così potremo sfruttare appieno le opportunità che la scienza e la tecnologia continueranno a offrire per migliorare la nostra salute, la nostra longevità e la nostra qualità di vita complessiva.

Trovo spunto per proseguire sul tema della lunga vita, ma “in salute”, in due libri quali la “Guida completa alla nutrizione e allenamento anitage” e “Turn the clock backward : An anti-Aging Program”. Scritti dal Dott. Marco Zanetti biologo, nutrizionista e specializzato nello sport e soprattutto grande studioso e ricercatore da più di 25 anni nel settore dello studio dei processi di invecchiamento e nei sistemi efficaci per rallentarlo, questi due libri ci portano a capire i processi dell’invecchiamento per conoscerli e cosa fare nel quotidiano per vivere meglio e più a lungo.

Dott. Zanetti è veramente arrivato il tempo di Cocoon, parodiando il famoso film dove alcuni ospiti di una comunità per anziani della Florida improvvisamente e misteriosamente riacquistano energie giovanili perdute da un pezzo?

“La storia della medicina è sempre stata scandita da scoperte incredibili che nell’arco dei secoli hanno trasformato l’approccio medico verso le malattie.

Metodi diagnostici sempre innovativi ci fanno evidenziare patologie prima che le stesse superino l’irreparabile. Il tutto ha portato l’uomo da una aspettativa di vita di 40-50 anni all’inizio del secolo scorso a 75-80 anni di ora. Un passo enorme per la longevità. Ma nulla rispetto a cosa ci aspetta nel futuro. Oggi la scienza sta andando molto avanti e ci sono opportunità per tutti. Molti continuano a fare le stesse cose senza rendersi conto che sono obsolete. Ci si aspetta che il prossimo 100 enne sia l’attuale 60 enne. Non si parla più di longevità esclusivamente in termini di prolungamento della vita. Questa non è interessante se non è accompagnata da una buona qualità della vita. È come avere una pelle tirata e piena di protesi, ma senza una sostanza interna salutare e strutturale in grado di sostenere gli effimeri effetti della chirurgia estetica. Le fondamenta della struttura devono essere adeguate e ben combinate.”

I suoi anni di ricerca costante e formazione nel campo della longevità a quale conclusione l’hanno portata?

“Grazie ai miei approfondimenti di studio all’estero e ciò che il mondo offre, oggi possiamo veramente parlare di antinvecchiamento reale. Tutti ne parlano ma ben pochi lo hanno compreso realmente. Io lo metto in pratica da decenni e chi mi conosce può vederne i frutti, a differenza di improvvisati che sembrano molto più vecchi dei loro anni nonostante magari interventi di estetica. Un motivo ci sarà. Ma oggi si può fare tanto di più e sempre meglio. Le basi rimangono sempre le stesse, ovvero il movimento e la tonicità dei muscoli, ma poi a questo bisogna aggiungere molto altro ancora per tutti gli organi ed apparati del corpo. L’intelligenza artificiale in combinazione con le indagini genetiche di precisione, la nutrizione di precisione e la micronutrizione, i test di prevenzione malattie e molto altro sono oggi a disposizione per chi vuole avere molti più anni davanti a se di quanti il periodo metterebbe a disposizione. Grazie alla cosiddette anamnesi di precisione che si accompagnano a test di indagine precisi per capire chi siete, da dove venite come storia famigliare e cosa fare per prevenire le eventuali patologie presenti in famiglia, oggi è possibile arrivare a realtà nuove e innovative.

Un Cocoon vero, una trasformazione corporea vera. La costruzione fisica e psicofisica data dagli allenamenti di precisione, uniti ad una programmazione nutrizionale precisa grazie ai vari test d’indagine, ci permetteranno di star scegliendo il giusto per noi stessi e per i propri nostri cari.

Cosa ci può dire circa la frase di un suo articolo sul fatto che comportamenti e geni sono interconnessi?

“Sapete che l’obesità modifica il cervello in modo permanente e che come ci comportiamo modifica l’espressione dei nostri geni e che la predisposizione ci accompagna tutta la vita?Seguire un corretto stile di vita fin dai primi anni della nostra vita diventa fondamentale, un esempio: alle persone in sovrappeso risulta alterato il meccanismo cerebrale che regola l’appetito in base alla quantità di nutrienti presenti nello stomaco. Questa situazione potrebbe derivare sia da un loro comportamento errato per lungo tempo che da una possibile predisposizione genetica o entrambi. Chi ne ha predisposizione o si e’ comportato male per troppi anni ha il sistema di controllo dell’appetito alterato. Oggi attraverso studi di genetica approfondita possiamo mettere in risalto alcune problematiche e predisposizioni che prima non erano evidenziabili. Per esempio per quanto riguarda il controllo della fame da un punto di vista genetico potremmo studiare il neuro peptide Y, la melanocortina, la leptina in termini di produzione e recettore, l’adiponectina o la grelina sia come produzione che come recettore (tutti ormoni coinvolti nella sensazione di fame ), queste ci danno molte risposte. Bello tutto questo?. Oggi la scienza ci sta aiutando tantissimo a riconoscere come costruire meglio una terapia su misura e adatta a tutte le esigenze. Come si usa la scienza e la morale potranno fare la differenza e le risposte se si cercano si trovano.