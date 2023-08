Il basket torinese si mostra sotto una luce nuova: impianto al led nel palazzetto di Parco Ruffini

L’impianto è stato creato per soddisfare le richieste delle Federazioni Sportive, in quanto il precedente sistema illuminotecnico, oltre ad avere un consumo energetico rilevante, aveva tempi di accensione oltre i 10 minuti. Questo nuovo sistema consentirà di ospitare al meglio, tra il 21 e il 23 agosto, gli incontri dei Campionati Europei di Volley femminile 2023 che vedranno protagoniste anche le ragazze della Nazionale allenata da Davide Mazzanti. L’impianto, durante le manifestazioni, permetterà di effettuare accensioni e spegnimenti immediati ed un notevole risparmio energetico.

Per l’intervento sono stati utilizzati 89 proiettori a led per una potenza impegnata pari a 44,48 kilowatt, in sostituzione di 98 proiettori per una potenza pari a 132,20 Kilowatt, consentendo così un risparmio elettrico pari al 66%.

"Non c'è sport né grande o piccola manifestazione che il Pala Gianni Asti non abbia ospitato. Il suo parquet è diventato nel tempo, insieme allo stadio Primo Nebiolo, un punto di riferimento per gli sportivi e le società cittadine, facendo del Parco Ruffini il cuore pulsante degli sport torinesi - commenta l'assessore allo Sport e ai Grandi Eventi Domenico Carretta -. Il nuovo impianto di illuminazione a led -sottolinea l'assessore - consentirà un enorme risparmio per il Comune oltre a offrire un'illuminazione uniforme e una qualità della luce migliore all'interno della struttura, fondamentale per le diverse attività sportive che utilizzano il palazzetto e per gli spettatori".