Porta Palazzo, con l'autunno al via i lavori per il civico 13: 11,6 milioni per una casa che accolga chi ha bisogno

Un progetto grande, sia per valore (un investimento da 11,6 milioni di euro), sia per l'obiettivo che si pone. E' quello che partirà subito dopo l'estate, a Torino e per la precisione a Porta Palazzo.



A ottobre, infatti, inizieranno i lavori presso l'edificio al civico 13 di piazza della Repubblica, che porterà alla realizzazione di uno spazio dedicato all'housing sociale, ovvero l'ospitalità di persone e nuclei famigliari in difficoltà.

A ottobre l'avvio del cantiere

Si comincerà con i lavori di messa in sicurezza e di bonifica bellica e ambientale, per poi procedere al completo recupero e alla riqualificazione dell'area. Ne nascerà un nuovo insediamento di edilizia residenziale pubblica - 40 gli alloggi destinati agli anziani e per coabitazioni in famiglia - con locali comuni a piano terra e cortili interni all’isolato, attrezzati per attività ludiche a uso degli abitanti di tutto il quartiere.