Maltempo, cade un albero di corso Belgio. Deri: "l progetto di riqualificazione è stato predisposto per evitare casi così"

"Naturalmente questo tipo di intervento si rende necessario a seguito dei rilievi effettuati nel corso degli anni 2016, 2019, 2022 che hanno evidenziato un costante e progressivo deterioramento degli aceri presenti su corso Belgio per i quali il numero di difetti per pianta è passata da 3,52 difetti/pianta del 2016 a 5,23 difetti/pianta nel 2022. Questi dati hanno condotto i tecnici della Divisione Verde e Parchi del Comune di Torino a predisporre il progetto sopra riportato. Oltre ai dati tecnici che ci hanno consentito di poter assumere la decisione ci sono anche dei risvolti di carattere ambientale e strutturale delle alberate".

"I nuovi alberi", conclude Deri, "saranno più resistenti di quelli a fine ciclo vita e solo per il tratto tra corso Tortona e via Andorno si avrebbero questi due dati positivi: aumento di capacità di assimilazione della CO2 +12.900 kg/anno, con un assorbimento di emissioni pari a quelle di 6 automobili in un anno; aumento dello stock di CO2 +114.465 kg; oltre 10 volte l’attuale alberata".