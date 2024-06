Università occupate dagli studenti Pro Palestina, informativa della Digos ai pm torinesi

Dopo oltre un mese, nei giorni scorsi si è conclusa l'occupazione di Palazzo Nuovo, ma la vicenda legata alla cosiddetta Intifada studentesca è ben lungi dall'essersi chiusa. Una informativa alla procura è stata trasmessa dalla Digos in merito alle occupazioni Pro Palestina nelle università torinesi.

I reati che vengono contestati

I possibili reati contestati - come riferisce l'agenzia di stampa Ansa - sono occupazione di edifici e interruzione di pubblico servizio. Una degli aspetti che sarà necessario esaminare riguarda l'entità dei danni causati da imbrattamenti e atti vandalici.

Lo Russo duro sul vandalismo

Ieri anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo era stato molto duro sui danni arrecati alle strutture a seguito delle occupazioni e delle manifestazioni, con riferimento particolare alla vandalizzazione dell'ingresso del Rettorato e ai muri imbrattati in via Po: "Certi comportamenti non hanno giustificazione e non c'entrano niente con le legittime istanze della protesta democratica".

"Mi dispiace che noi come Comune - ha sottolineato il primo cittadino - dobbiamo intervenire usando soldi pubblici, che dovremmo destinare ad altro come ad esempio emergenze sociali e persone in difficoltà, per riparare danni vandalici".