Suicida nel carcere di Torino, parla il fratello di Azzurra Campari: "Su mia sorella scritte molte falsità"

E' quanto ha scritto, su Facebook, Mirko Campari, fratello di Azzurra, la ragazza di 28 anni deceduta nel carcere di Torino venerdì scorso [LEGGI QUI].

"Mia sorella Azzurra", spiega Mirko, "non era tossicodipendente. Mi sono chiesto come questa cosa fosse potuta saltare in mente a chi l'ha scritta, poi ho pensato che probabilmente lo hanno collegato al fatto che andasse al SERT. Bene, per chi non lo sapesse al Sert va anche chi ha alcune problematiche psicologiche non collegate all'utilizzo di droga/alcool et similia, ed era il caso di mia sorella. Inoltre, se davvero fosse stata tossicodipendente avrebbe potuto scontare la sua pena in una comunità di recupero e quindi non si sarebbe trovata in carcere".