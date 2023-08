Quality Web: la Rivoluzione Digitale per le PMI

In un'era sempre più competitiva dove i colossi del retail primeggiano e le PMI fanno fatica a ritagliarsi uno spazio adeguato, due giovani imprenditori, Mario Pizzi e Loris Fenoglio, hanno deciso di cambiare le regole del gioco fondando la prima Digital Boutique italiana: la Quality Web.

Questa innovativa web agency, con sede a Torino, si propone di rivoluzionare il panorama delle soluzioni digitali per le PMI.

Ogni singola attività proposta dalla Quality Web, sia che si tratti di ottimizzazioni di siti web o di e-commerce, di costruzioni di strategie SEO o di campagne di advertising su piattaforme come Google e il gruppo Meta, è orientata a un unico obiettivo: aiutare i clienti a generare profitto, aumentando la propria visibilità e le vendite attraverso attività di Lead Generation o, per gli e-commerce, mediante strategie di crescita sul breve, medio e lungo periodo.

L’idea di Digital Boutique nasce dall’esperienza dei fondatori nel settore delle Digital Strategy e dopo aver identificato diverse criticità che affliggono il settore. Tra queste, vi sono l’approccio standardizzato e poco personalizzato, l’erogazione di servizi preconfezionati e poco flessibili e la tendenza a instaurare rapporti di tipo cliente-fornitore.

Strategie che possono rivelarsi efficaci con grandi aziende dotate di risorse illimitate, ma che rischiano di essere inefficaci e rischiose per aziende con budget più limitati.

Da qui la visione comune dei due fondatori di diventare un vero e proprio partner strategico per le PMI, in cerca di crescita e successo, offrendo loro servizi altamente personalizzati.

La chiave di tutto? Ogni PMI è unica, con esigenze e obiettivi specifici ed è necessario comprenderne appieno il core business e il pubblico di riferimento prima di costruire una strategia efficace.

Elemento chiave della Quality Web è la selezione accurata dei suoi clienti. Riconoscendo che non tutte le aziende sono scalabili, la digital agency opera una selezione accurata, collaborando solo con un numero limitato di clienti.

Questa scelta strategica consente di dedicare il giusto tempo e le risorse necessarie a ciascun cliente, permettendo così una comprensione profonda di ogni business e delle sue reali esigenze.

Dal 2019 la Quality Web si è affermata come punto di riferimento per le Piccole e Medie Imprese alla ricerca di una consulenza digitale altamente professionale, completamente personalizzata e orientata al successo. La caratteristica distintiva dell’agenzia risiede anche nella capacità di stabilire collaborazioni solide e durature con i propri clienti partner, lavorando a stretto contatto con loro per garantire risultati concreti e di valore.

Orientati verso il futuro, Loris e Mario e il Team della Quality Web intendono continuare a coltivare la loro filosofia di Digital Boutique e ad impegnarsi a fondo nell’aiutare le PMI a navigare nel sempre mutante mondo digitale. La rivoluzione digitale è in atto e la web agency torinese è pronta ad affrontare con passione e dedizione tutte le sfide che verranno.

La convinzione è che solo attraverso una collaborazione autentica si possa costruire un futuro digitale di successo. In un contesto in cui le grandi aziende sembrano dominare il mercato, la Quality Web si propone di dare alle PMI le armi necessarie per competere a pari livello e raggiungere il successo.