Rubiana, i carabinieri sventano un rave party in zona Pascaletto: arrestato un pusher con molte dosi di droga

Avevano organizzato tutto, ma i carabinieri li stavano osservando da tempo. E così, nella giornata di ieri, i militari di Rivoli hanno impedito che si realizzasse un rave party in località Borgata Pascaletto del Comune di Rubiana.



Nel corso dei controlli è stato arrestato un italiano di 28 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio. I militari della Sezione Radiomobile, in Corso Susa, hanno intercettato l’uomo che con due complici stava andando ad una non meglio specificata "festa" nel Comune di Rubiana. Dalla perquisizione del veicolo sono state rinvenute varie casse di birra, numerosi generi alimentari e 12 dosi di cocaina per in totale di 5,61 grammi, 1,61 grammi di hashish e 4,26 grammi di marijuana.



L'uomo è stato messo ai domiciliari.