Ancora un'aggressione al carcere delle Vallette: con quello di ieri sera gli episodi diventano 31 da inizio anno

Non terminano le segnalazioni di episodi violenti all'interno del carcere delle Vallette di Torino. Nella giornata di Ferragosto, intorno alle 19:30, un detenuto di origine straniera è stato coinvolto in una rissa al padiglione C. Invitato ad attendere nei pressi del cancello che il medico lo chiamasse per visitarlo, l'uomo ha dato in escandescenza e, attraverso il cancello, ha afferrato l'agente di servizio prendendolo al collo e cercando di strangolarlo. Solo l'intervento di alcuni colleghi in servizio ha permesso che la situazione non degenerasse.



L’Agente è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria ed è stato dimesso in serata con 5 giorni di prognosi. "Il marasma è sempre più dilagante sia a Torino che altrove - dicono i sindacalisti dell'Osapp - l’unica via di uscita è dichiarare lo stato di emergenza e disporre, senza ulteriore ritardo, il commissariamento di tutte le carceri italiane. Le passerelle con tanto di codazzo non servono proprio a nulla: solo chiacchiere e null’altro di concreto. E mentre il ministro promette telefonate ai detenuti, il personale di polizia penitenziaria subisce violente aggressioni nel silenzio più assordante di tutti: vertici locali, regionali e dipartimentali oltre che della politica".