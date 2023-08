“Cristiani di m…” e prende a sassate la chiesa: follia in piazza San Carlo

Foto tratte dalla pagina facebook Welcome To Favelas

La furia che esplode improvvisa, cieca. Attimi di follia in piazza San Carlo dove un uomo si è scagliato contro la chiesa di Santa Cristina, una delle “chiese gemelle”, colpendola con dei sanpietrini.

Ingresso della chiesa preso a sassate

L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a inveire contro i fedeli presenti all’interno della chiesa, urlando: “Cristiani di m…a”.

L’episodio è stato ripreso dai passanti presenti in piazza e in poche ore è diventato virale grazie alla condivisione della pagina social Welcome To Favelas.