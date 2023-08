Euro 5 stop, ambulanti furiosi. Lega: "Vicepremier Salvini al lavoro contro il provvedimento"

" I nostri mezzi viaggiano dal magazzino al mercato e lì si fermano per otto ore o anche più, vengono poi rimessi in moto per andare a casa, non siamo certo noi a inquinare ”, ha dichiarato Giancarlo Nardozzi , presidente nazionale del GOIA FENAPI, l’associazione degli ambulanti. " La nostra è un’attività a basso impatto ambientale, tutto il processo di vendita si svolge a motore spento e all’aria aperta, e bloccarci, oltre a rischiare di farci fallire, è un’azione contraria alla tutela dell’ambiente, infatti nella tragica ipotesi di mercati chiusi, migliaia di famiglie sarebbero costrette a spostarsi con l’auto per rifornirsi, generando così un livello di emissioni ben più elevato ”.

La decisione della Regione di imporre lo stop ai diesel Euro 5 , per adeguarsi già dal prossimo 15 settembre alla normativa anti smog destinata ad entrare in vigore dal 2025, sta scatenando non solo la reazione delle forze politiche avverse, ma anche e soprattutto delle associazioni economiche.

Il GOIA ricorda di aver già trattato ampiamente il tema durante l’audizione tenutasi presso il Consiglio regionale il 15 dicembre scorso: "Nell’occasione abbiamo sollevato come primo punto proprio il rischio che il blocco del traffico comporta per la categoria, proponendo soluzioni specifiche, l’ambulante non può prendere i mezzi pubblici per andare al lavoro e non è nemmeno un trasportatore o un corriere che sostituisce mezzi ogni tre anni, i costi attuali di un mezzo nuovo o recente sono inaccessibili per la maggior parte di noi e gli incentivi finora accordati non sono sufficienti a far fronte al problema” sottolinea Nardozzi.

"Per l'Ue non necessari i blocchi del traffico"

“Sul tema abbiamo anche interpellato la commissione europea che non ritiene necessario il blocco dei nostri mezzi, il Presidente Cirio, l’Assessore Marnati e persino il Ministro Pichetto, da cui attediamo ancora una risposta”. E già adesso chiama tutti a raccolta a Torino per il 4 settembre per una grande manifestazione in cui far sentire con forza il proprio no: "Il ritrovo è per le 15,30 in piazza Vittorio il 4 settembre, da lì partirà il corteo che giungerà in piazza Castello di fronte alla Prefettura".

Il 14 settembre la manifestazione di Roma