Oscar Green 2023: c'è anche Torino tra le 10 imprese premiate dai giovani Coldiretti

“Generazione in campo” è il titolo dell’edizione 2023 di Oscar Green e sono 10 le imprese innovative piemontesi premiate che sono scese in campo, come una vera e propria squadra di calcio. L’evento si è svolto a Torino, nella sede della federazione regionale Coldiretti, alla presenza della delegata regionale Giovani Impresa, Claudia Roggero, di tutti i delegati e i segretari provinciali del movimento, del presidente di Coldiretti Piemonte, Roberto Moncalvo, del Delegato Confederale, Bruno Rivarossa, di Monia Rullo, responsabile Donne Impresa Piemonte, e di tutti i presidenti e i direttori delle federazioni provinciali. Presente alla premiazione una delegazione di Coldiretti Valle d’Aosta con la delegata regionale Giovani Impresa, Stephanie Anselmet, e il segretario Fabien Bionaz, la presidente regionale Alessia Gontier, il direttore, Elio Gasco, e la vice direttrice, Silvia Bosco.

Sono oltre 55mila i giovani italiani che hanno scelto di costruirsi un futuro investendo nella terra, dalla coltivazione all’allevamento, dall’agriturismo alla vendita diretta fino alle bioenergie e all’economia. Nello spazio di un decennio, tra crisi, pandemia e guerra, il settore agricolo è diventato di fatto il punto di riferimento importante per le nuove in controtendenza rispetto al crollo degli altri settori. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti da cui si evince la rinnovata attrattività della campagna per i giovani.

Dal seminare i fiori per salvare le api alla creazione di una nuova cantina per vinificare senza sprecare energia, dall’inclusione lavorativa per integrare soggetti svantaggiati in fattoria didattica alla riscoperta di un antico vitigno di nebbiolo, dal preservare il territorio attraverso l’allevamento al vino affinato nella miniera di talco, dal creare bomboniere per riutilizzare i vasetti del miele a diversificare l’attività di famiglia inserendo la coltivazione di lavanda, dal raccontare il territorio valorizzando le produzioni che derivano dalle nocciole creando una filiera completa fino all’impiego di nuove tecnologie per l’allevamento dei conigli con la massima attenzione al risparmio energetico: tante le idee imprenditoriali che i giovani premiati hanno saputo mettere in campo cogliendo anche le richieste del mercato attuale e le nuove necessità.

“Giovani, squadra ed innovazione: questi i principi cardine di questa edizione di Oscar Green “Generazione in campo” – evidenzia Claudia Roggero delegata regionale Giovani Impresa -. Dopo la stagione dei rinnovi, ci apprestiamo col nuovo gruppo che abbiamo creato a partire, motivo per cui abbiamo simbolicamente il calcio d’inizio durante la premiazione, per un nuovo quinquennio in cui vogliamo mettere l’imprenditoria giovanile al centro. L’agricoltura, infatti, dimostra di essere per i giovani una traiettoria concreta di futuro. Le aziende che corrono per l’Oscar Green sono rappresentative di un modello di innovazione sostenibile in agricoltura che affonda le sue radici nella terra e nelle comunità”.

“Si tratta di una vetrina molto importante, con Oscar Green, Coldiretti offre, infatti, una grande opportunità ai giovani agricoltori che implementano ed innovano il nostro patrimonio economico ed enogastronomico – ricordano Roberto Moncalvo Presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. Nonostante le criticità causate dalla guerra, dalle speculazioni di mercato e dai vari sconvolgimenti economici, le nostre imprese dimostrano tenacia e coraggio nel saper mettere in atto i progetti che abbiamo premiato e che nascono da esigenze e sperimentazioni, ma che sanno poi concretizzarsi in vere progettualità.

LE AZIENDE PREMIATE DEL PIEMONTE:

· Categoria: ENERGIE PER IL FUTURO E SOSTENIBILITA’

· Motivazione: Per la volontà di salvaguardare la biodiversità e l’ecosistema

· Finalista regionale è: Alessandro Bazzano di Sanfré in provincia di Cuneo

· Categoria: ENERGIE PER IL FUTURO E SOSTENIBILITA’ –MENZIONE SPECIALE

· Motivazione: Per aver saputo innovare ed ampliare l’attività aziendale tradizionale senza alcuno spreco di energie

· Finalista regionale é: Stefano Roffredo di Alice Bel Colle in provincia di Alessandria

· Categoria: COLTIVIAMO SOLIDARIETA’

· Motivazione: Per aver saputo creare una realtà inclusiva, capace di dare futuro ai più svantaggiati

· Finalista regionale é: Fabio Marchisio di Boves in provincia di Cuneo

· Categoria: CUSTODI D’ITALIA

· Motivazione: Per aver ridato vita ad un vitigno abbandonato, valorizzando il territorio

· Finalista regionale é: Mattia Quarna di Ghemme in provincia di Novara

· Categoria: CUSTODI D’ITALIA –MENZIONE SPECIALE

· Motivazione: Per aver saputo preservare, migliorare e custodire il territorio attraverso l’allevamento

· Finalista regionale é: Marta Defilippi di Alto Sermenza in provincia di Vercelli

· Categoria: CUSTODI D’ITALIA -MENZIONE SPECIALE

· Motivazione: Per aver creato una forte sinergia col territorio e aver riscoperto vitigni autoctoni

· Finalista regionale é: Stefano Molino di Bibiana in provincia di Torino

· Categoria: CAMPAGNA AMICA

· Motivazione: Per la creatività e l’attenzione al riuso

· Finalista regionale é: Sabrina Carlevero di San Damiano d’Asti in provincia di Asti

· Categoria: CAMPAGNA AMICA –MENZIONE SPECIALE

· Motivazione: per aver avuto l’intuizione di diversificare la storica attività di famiglia offrendo nuovi prodotti al consumatore

· Finalisti regionali é: Mauro Racca di Rivoli in provincia di Torino

· Categoria: FARE FILIERA

· Motivazione: Per saper unire la valorizzazione dei prodotti al racconto del territorio creando una filiera completa

· Finalista regionale é: Elena Fenocchio di Monforte d’Alba in provincia di Cuneo

· Categoria: IMPRESA DIGITALE

· Motivazione: Per saper coniugare l’innovazione tecnologica alla sostenibilità ambientale nel pieno rispetto del territorio