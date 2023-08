Sanità: nove posti in più per gli infermieri pediatrici nel corso di laurea a Torino

Nove posti in più nel Corso di Laurea di Infermieristica Pediatrica di Torino. L’Università degli Studi di Torino ha aumentato di un più 34% il numero dei futuri infermieri pediatrici laureabili nell’Ateneo torinese. Questo è l’importante risultato auspicato e ottenuto dal nuovo Consiglio Direttivo e dalla nuova Commissione di Albo degli Infermieri Pediatrici.

« L’esito raggiunto ci rende molto orgogliosi: è fondamentale sottolineare la peculiarità degli infermieri pediatrici. Da parte mia e di tutto l’Ordine Professionale degli Infermieri è iniziato un lavoro di sensibilizzazione a livello istituzionale - ha commentato Ivan Bufalo presidente OPI Torino - Vogliamo sottolineare il nostro impegno nella tutela delle figure infermieristiche a tutto tondo. Da qui nasce anche la stretta collaborazione con il Dott. Guglielmo Marciano, Presidente della Commissione di Albo degli Infermieri Pediatrici di Torino per raggiungere insieme l’obiettivo ».

«Bisogna tenere conto anche l’intento dell’Assessore alla Sanità della Regione di realizzare e sviluppare un Polo Regionale specialistico per le patologie pediatriche: un ulteriore fattore che aumenterebbe la richiesta della figura professionale dell’infermiere pediatrico - prosegue Marciano - La pandemia ha evidenziato in maniera inequivocabile quanto sia indispensabile potenziare le attività di prevenzione, diagnostica e riabilitazione territoriale, oltre all’offerta di assistenza domiciliare in ambito pediatrico da 0 a 18 anni di età».