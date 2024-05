I robot di Torino sollevano i distretti del Piemonte: nel 2023 l'export del Piemonte cresce del 4,3% (nonostante tutto)

Segno più, nonostante tutto. Dove per "tutto" si intendono le due guerre in atto in zone particolarmente sensibili del pianeta, ma anche la corsa verso l'alto dei costi dell'energia e dell'inflazione in generale. I distretti piemontesi chiudono un 2023 che - in termini di esportazioni - dice "+4,3%" rispetto all'anno precedente, per un valore di 533 milioni di valore in più e un totale di quasi 13 miliardi. E Torino ci mette molto del suo, grazie al settore delle macchine utensili e dei robot.



Lo dice il Monitor dei Distretti del Piemonte, curato dal centro studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. Ma la frenata, indubbiamente, c'è stata: soprattutto dopo il giro di boa. Dopo un primo trimestre di crescita a doppia cifra (+11,8%), infatti, le statistiche hanno registrato un secondo trimestre di crescita più contenuta (+3,5%) e un terzo trimestre protagonista addirittura della prima contrazione dopo 10 trimestri consecutivi di crescita (-0,5%). L'ultimo trimestre ha riportato la freccia verso l'altro (+3,3%), contribuendo a un dato complessivo positivo.