Beinasco continua la rivoluzione led dell'illuminazione pubblica: in via di sostituzione 3500 lampioni

"Andremo avanti così fino alla completa sostituzione in tutta la città", ha dichiarato il sindaco Daniel Cannati, che ha ottenuto dalla Regione anche l'autorizzazione a intervenire sul Sangone: "approfittando di questi giorni di secca del torrente, è in corso la pulizia delle sponde e del letto del torrente da tronchi, ramaglie e oggetti ingombranti che possono, in caso di piena, ostruire il ponte e causare uno sbarramento al naturale deflusso dell’acqua".

Pulizia delle sponde del Sangone

"Per mantenere Beinasco sicura è necessario prevenire il più possibile disastri naturali e alluvioni: i recenti fatti in Emilia-Romagna ci ricordano che su questi temi non si può essere superficiali", ha concluso il sindaco Cannati.