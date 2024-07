Panchine rotte o vandalizzate, un intero isolato di corso Regio Parco resta "in piedi'

Un intero isolato di corso Regio Parco, arteria principale di Borgo Rossini, resta "in piedi": sono circa 15, infatti, le panchine rotte o vandalizzate attualmente inutilizzabili.

La situazione

Il tratto di strada interessato è quello che va da via Modena a corso Verona: nel passeggio alberato centrale, molto frequentato d'estate da chi vuole ripararsi dal caldo e trovare riposo all'ombra, le sedute intatte si contano sulle dita di una mano, mentre quelle rotte segnalate con nastro bianco e rosso sono in netta maggioranza.

Gli interventi

Purtroppo, però, i lavori di manutenzione non sono imminenti: dalla Circoscrizione 7, infatti, fanno sapere che gli interventi si svolgeranno più avanti: “Con gli ultimi storni – ammettono - abbiamo aumentato la dotazione economica per la manutenzione delle aree verdi: pertanto, in autunno verranno sostituiti i listelli ammalorati”.