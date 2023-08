Il marketing attraverso i social network: consigli e idee

Negli ultimi anni internet ha visto l’arrivo di un gran numero di social network, ognuno con proprie caratteristiche. Instagram ad esempio è nato come piattaforma per la pubblicazione di fotografie, mentre TikTok ha come principale vocazione la creazione di video. Utilizzando questi strumenti si può raggiungere un grande bacino di pubblico, così da proporre loro i nostri servizi o i nostri prodotti.

Esistono inoltre dei sistemi che consentono di realizzare delle vere e proprie campagne di marketing, ma vanno affidati a degli esperti per poter massimizzare i risultati. Una buona idea è quella di provare una consulenza Facebook Ads di We Are Funnel , con cui iniziare a fare i primi passi nel mondo del marketing online.

In questo articolo abbiamo raccolto alcune idee e consigli che possono fare al caso vostro. Proseguite nella lettura se siete alla ricerca di nuove soluzioni.

Scegliere le piattaforme più adatte per i propri scopi

Prima di iniziare a lavorare con i social network è utile analizzare le singole caratteristiche di ogni piattaforma, così da capire quale è la più adatta per le proprie esigenze. Può cambiare il pubblico presente, così come è differente il modo di comunicare.

Si può essere presenti su più piattaforme, ma di volta in volta sarà necessario modificare la propria comunicazione. L’importante in questi casi è mantenere dei valori costanti, da trasmettere a prescindere dal canale che si sceglie di utilizzare.

Cercare dei validi Social Media Manager

I social network sono dei validi strumenti per chi vuole effettuare delle operazioni di marketing online. Operare da autodidatta potrebbe avere effetti negativi: per lavorare con i social network è necessario avere le giuste competenze e l’esperienza adatta per poter affrontare numerose situazioni in tempo reale.

Un buon Social Media Manager può aiutare a valutare le giuste strategie da tenere, mentre al tempo stesso analizza i risultati ottenuti.

L’importanza dei creatori di contenuti

Per poter riempire le proprie pagine social vanno creati degli appositi contenuti, che devono essere in qualche modo interessanti per l’utenza. Ogni social network prevede la creazione di determinati contenuti, e negli ultimi anni una delle formule più apprezzate è quella dei video brevi, ormai presenti sulla maggior parte delle piattaforme, come TikTok, Instagram, Facebook e YouTube .

Per ottenere buoni risultati consigliamo di creare dei contenuti compatibili con il proprio pubblico. In questo modo si può generare engagement e valore nel corso del tempo.

ADS: a cosa servono

Le varie piattaforme social consentono di impostare delle vere e proprie campagne di marketing, mettendo a disposizione un budget con lo scopo di ottenere specifici risultati. Alcuni cercano di ottenere più followers, altri invece desiderano più traffico sulla propria pagina o anche sul proprio sito web. In base ai risultati che si vogliono ottenere bisognerà impostare le campagne in maniera differente.

Dei professionisti nel settore ADS possono guidarci, aiutandoci a massimizzare i risultati e rendendo la spesa la più efficace possibile. Di campagna in campagna vanno effettuate delle analisi, grazie alle quali possiamo capire cosa funziona e cosa no. Maggiore sarà la precisione, migliori saranno le probabilità di raggiungere coloro che possono effettivamente diventare dei nuovi clienti.