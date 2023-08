Aurora, i volontari ripuliscono dall'erba i marciapiedi della scuola Benedetto Croce

Un bel segnale in vista del nuovo anno scolastico, ma soprattutto un bel segnale per il quartiere Aurora: nei giorni scorsi, infatti, un gruppo di volontari ha spontaneamente effettuato la pulizia dei marciapiedi della scuola media Benedetto Croce – situata nei pressi dei Giardini Alimonda e facente parte dell'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi - rimuovendo l'erba in eccesso.

Pulizia lato via Denza

L'iniziativa, alla quale ha contribuito anche ARQA Associazione per la Riqualificazione del Quartiere Aurora, si è svolta in due giornate, come confermato dal presidente Giovanni Sepede: durante la prima, è toccato al marciapiede di via Denza dove è situata l'entrata della scuola.

Pulizia lato via Alimonda

Il giorno successivo, invece, l'intervento è proseguito dall'altro lato della scuola, esattamente su via Alimonda. Grazie alla loro azione, i volontari sono riusciti a donare decoro all'area a pochi giorni dal ritorno sui banchi degli studenti: a operazioni concluse, infatti, la differenza rispetto alla situazione precedente è stata netta.