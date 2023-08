L'allarme è scattato tra via degli Abeti e via degli Ulivi

Paura la scorsa notte a Falchera, dove diversi residenti hanno chiamato il 112 per denunciare degli spari da un'automobile in corsa tra via degli Abeti e via degli Ulivi. L'allarme è scattato intorno alle 22.30 e sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie degli agenti.

La macchina è stata immediatamente rintracciata dalla Polizia ed il conducente fermato: si trattava di un 30enne visibilmente ubriaco. L'uomo è stato fermato.