Borgaretto in festa con musica e street food per celebrare Sant'Anna

L'estate volge purtroppo al termine, ma i momenti per stare insieme e sentirsi parte di una comunità non mancano. Nel weekend dall'8 al 10 settembre, l'ultimo prima della ripresa delle scuole, a Borgaretto di Beinasco, in piazza Pertini, con ingresso libero e gratuito c'è la festa di Sant'Anna, che animerà grandi e piccini. Attrazioni per tutti

Ci saranno attrazioni per tutti. La musica accompagnerà beinaschesi e borgarettesi per tutte le giornate di festa. Si inizia con la cover band dei Queen (Queen tribute band) venerdì 8 sera, per poi proseguire sabato 9 con Rem Tribute band (in onore del gruppo musicale statunitense) e Jackson tribute show dedicato al compianto re del Pop Michael Jackson. Domenica 10, invece, spazio alla dance anni '70-'80-'90 con la Shary band. Musica e buon cibo

Non mancherà il cibo con lo street food all'interno del Food Village allestito in piazza. I truck saranno un perno della tre giorni per ritrovarsi e mangiare qualcosa in compagnia. Completa il quadro anche il mercatino, previsto per domenica 10 dalle ore 10 alle 20 ,accompagnato dai giochi di legno per i più piccoli. Cannati: "Un'altra occasione per stare insieme"