Chivasso, Fiera Agricola Regionale, Gavazza (Lega Salvini Piemonte): “Vetrina per l’imprenditorialità agro-zootecnica"

“Chivasso ha una lunga vocazione commerciale ed agricola. Con la sua posizione baricentrica sulle direttrici per Milano, Aosta, Torino, e per il collegamento con due importanti aree come quelle del Canavese e del Monferrato, nasce come punto di incontro e di scambio - evidenzia Gianluca Gavazza, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte -. La nostra plurisecolare Fiera Regionale del Beato Angelo Carletti è una vetrina per l’imprenditorialità agro-zootecnica e per le produzioni locali favorendo la conoscenza, i contatti e gli scambi tra le aziende, gli Enti e le associazioni per migliorare e attivare collaborazioni nel settore. Il mio grazie a tutti gli organizzatori che mantengono viva la tradizione”.

“Il Consiglio regionale del Piemonte e la Regione Piemonte promuovono e sostengono le manifestazioni fieristiche - afferma il consigliere regionale chivassese Gianluca Gavazza -. Dal punto di vista strutturale, il 36% del territorio della regione è destinato alla produzione agricola. Il numero delle aziende è di circa 49.000, con 70.000 addetti, con 6.650 aziende i cui titolari hanno meno di 40 anni. Il valore della produzione del settore agricolo, silvicolturale e della pesca piemontese è stato circa 4,2 miliardi di euro nel 2021 con un valore aggiunto regionale di 1,95 mld di euro. Il principale successo delle produzioni agroalimentari piemontesi è rappresentato dai prodotti di qualità certificata DOP e IGP: in Piemonte sono 23 le denominazioni nel settore alimentare e 59 nel settore del vino. La ricchezza del territorio piemontese è anche riconosciuta in 341 produzioni tipiche regolamentate PAT, Prodotto Agroalimentare Tradizionale. Le produzioni biologiche contano 3.215 aziende che aderiscono a questo regime di produzione”.

“Nel turismo rurale circa 1.300 agriturismi portano un’alta valorizzazione della produzione aziendale in connessione con l’offerta di servizi turistici e la valorizzazione di paesaggio e aspetti culturali - continua il consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte -. La varietà di iniziative culturali, ricreative e sociali che si accompagnano ai momenti espositivi e manifestazioni fieristiche testimoniano la vivacità di un comparto che occupa un significativo ruolo nel mantenimento e nello sviluppo del sistema economico regionale e confermano la ricchezza storica dei territori piemontesi con le specifiche peculiarità che li caratterizzano”.