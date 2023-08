Rinviati i lavori sul Monte Bianco, c'è l'ok dalla Francia: non ci sarà la chiusura in contemporanea con il Frejus

"Rinvieremo i lavori che erano previsti nel tunnel del Monte Bianco a partire di lunedì 4 settembre. Ne ho parlato con il mio omologo italiano Matteo Salvini anche perché è anche una richiesta italiana. Rinvieremo i lavori almeno per qualche giorno. L'inizio dei lavori sarà legato alla riapertura dell'A 43, non ci sarà nello stesso momento la chiusura del tunnel del Frejus e del Monte Bianco: sarebbe insostenibile". Ad affermarlo è il ministro dei Trasporti francese, Clément Beaune al termine di una riunione a Saint - Jean - de - Maurienne per fare il punto della situazione dopo la frana che si è abbattuta domenica sull’autostrada A43 nella Savoia francese e che ha comportato l’interruzione parziale del traffico stradale verso sud e la sospensione del flusso ferroviario tra Francia e Italia.

"Accogliamo con favore la decisione dei governi Italiano e Francese di posticipare la chiusura del traforo del Monte Bianco per i lavori programmati", commenta il presidente della F.A.I. (Federazione Autotrasportatori Italiani) di Torino, Enzo D'Alicantro Pompilio. "Occorre velocemente ripristinare il traffico stradale e ferroviario attraverso le Alpi verso la Francia e pensare a soluzioni - anche straordinarie - che consentano all'economia piemontese e agli operatori logistici e del trasporto di non trovarsi isolati in simili circostanze. Ora il Governo e la Regione Piemonte devono fare ancora uno sforzo per scongiurare il blocco alla circolazione ai veicoli Euro 5 diesel previsto dal prossimo 15 Settembre".