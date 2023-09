38° Rally della Città di Torino: oggi la presentazione degli equipaggi in piazza della Concordia

Oggi, venerdì 1 settembre, prende il via la 38° edizione del Rally della Città di Torino.



Lorenzo Fabiani , medico neurologo presso il gruppo Humanitas di Torino e la moglie Monica Chiacchiera saranno in gara per Autorlando Sport nella classe Rgt con la Porsche 997 RS e doneranno, in caso di vittoria, il loro premio alla NICO ( Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi). Gli sponsor che sostengono la loro gara sono FNA Balma Family, Insit e Perino.

La corsa partirà da Givoletto (To) 2 settembre , dopo le verifiche tecniche e la presentazione degli equipaggi, che si svolgeranno venerdì 1 in Piazza della Concordia. Il termine della gara, l’atteso ed emozionante momento dell’arrivo, si terrà in Piazza San Carlo che proprio in quei giorni, dal 2 al 4 settembre, ospiterà Autolook Week, evento internazionale dedicato al Motorsport.



Manca poco ormai per poter assistere a una gara storica che ha portato sulle strade torinesi i nomi più importanti del panorama delle corse italiano.

La collaborazione tra l’Amministrazione della Città di Torino e l’organizzazione del Autolook Week è fondamentale, in quanto questo evento porta in città sabauda il meglio del motorsport mondiale.

La gara prenderà il via alle ore 8 di 2 settembre e come vuole la tradizione, si snoderà fra le valli si Susa e di Lanzo.

Si parte con la Monastero (Derby) e a seguire con la Mezzenile (Silgas). Un breve riordino a Viù anticiperà il primo passaggio di circa 14 Km del Col del Lys (Reale Mutua Cavour Evo). Terminato il primo giro, i concorrenti si dirigeranno verso Givoletto per il riordino e il parco assistenza prima di affrontare, identico, il secondo passaggio sulle tre prove speciali.

Dopo il sesto parziale andranno in direzione centro di Torino per l’arrivo e la premiazione delle ore 18 in Piazza San Carlo .

Verranno assegnati il Trofeo Silgas e le Coppe “Reale Cavour Evo - Agenzia Di Torino Cavour”. Un montepremi arricchito dalla importante collaborazione con Autovip che mette in palio il trofeo riservato ai vincitori fra le 2 Ruote Motrici e Atech. La famosa azienda leader nel motorsport consegnerà un sedile racing ai vincitori delle 2 e 4 ruote motrici.