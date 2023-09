Una raccolta fondi per la famiglia di Sorvillo, ucciso dal treno a Brandizzo. Il sindaco Bodoni: "A Mattarella ho chiesto chiarezza"

Paolo Bodoni , sindaco di Brandizzo, non conosce sosta dalla mezzanotte e mezza di giovedì. Da quando oltre 38 ore fa un treno ha travolto ed ucciso Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Giuseppe Saverio Lombardo, Giuseppe Sorvillo, Michael Zanera .

Una raccolta fondi

"Da ieri - spiega davanti alla stazione ferroviaria il primo cittadino, che non smette di presidiare da ieri - abbiamo proclamato il lutto cittadino fino al giorno del funerale. È stata attivata una raccolta fondi, a favore della famiglia di Sorvillo, dalla Onlus "Una finestra su Brandizzo ": per chi volesse fare una donazione la causale è "Amici di Beppe".

"Comunità provata, ma ha risposto"

Tutte le volte che un treno ad Alta Velocità sta per entrare in stazione si sente un fischio molto forte. Udibile da centinaia di metri di distanza. Un suono che ad ogni passaggio del treno rinnova la tragedia. "La comunità - spiega - è provata, ma ha risposto in modo adeguato e pacato, sia da parte delle associazioni che dei singoli".