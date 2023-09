Morti sul lavoro, Lazzi (FIOM) tuona: “Mancano ispettori che controllino e la cultura della sicurezza”

Fermare la carneficina. Il giorno dopo la strage di Brandizzo, in Piemonte ci si chiede come porre fine alla mattanza di chi, sempre più spesso, muore sul lavoro.

Un’idea precisa se l’è fatta Edi Lazzi, segretario FIOM CGIL Torino: “Non c’è ancora attenzione sulla sicurezza sul lavoro. Mancano due cose: ispettori che facciano i controlli sui luoghi di lavoro”. Eppure tragedie non sembrano fermarsi mai. Dopo la Thyssen, Brandizzo. “Quando ne muore uno è una tragedia, quando ne muoiono 5 è una carneficina”.

Ecco perché la ricetta delineata è quella che fa rima con prevenzione e cultura. “Se ci fossero ispettori, le aziende farebbero decisamente più attenzione”. “E poi - prosegue Lazzi - manca la cultura della sicurezza: spesso e volentieri il profitto ha il sopravvento. Ci sono imprese che pensano che non succeda mai nulla, perché nella loro azienda per diversi anni non è capitato niente e quindi non fanno attenzione alle procedure di sicurezza. Velocizzano il processo produttivo, bypassando le procedure, e alla fine l’incidente può verificarsi”.

Chi deve intervenire, dunque? “Se non ci sarà una presa di posizione decisa da parte del Governo, che dovrà stanziare fondi per assumere ispettori e da parte delle imprese che non possono avere come riferimento il profitto, ciclicamente ci ritroveremo a fare questi ragionamenti”. “Mi auguro che questo dramma possa essere da monito per intervenire pesantemente” conclude Lazzi.