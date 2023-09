Blocco Euro 5, Magliano: "I due anni di proroga siano di preparazione (e si pensi a sostituire le caldaie obsolete)"

"Notizia che ci solleva, quella del rinvio del blocco dei veicoli diesel Euro 5: adesso occorre sfruttare i prossimi 24 mesi per non trovarci nelle stesse condizioni di queste settimane in prossimità della nuova scadenza". Lo afferma Silvio Magliano, Presidente del Gruppo Consiliare Moderati in Consiglio Regionale del Piemonte.

"Due anni non sono molti, ma sono sufficienti per trovare soluzioni - oltre a Move - In e incentivi governativi - tali da incontrare le esigenze e le necessità di imprenditori, liberi professionisti, famiglie e Volontari. Farsi trovare nuovamente impreparati tra due anni sarebbe, semplicemente, imperdonabile, così come identificare misure con una parvenza di efficacia, ma nei fatti penalizzanti per i piemontesi. Alla stessa maniera, non basta concentrarsi sull'aliquota di inquinamento prodotta dal traffico veicolare, ma occorre prevedere un piano di sostituzione delle caldaie, ambito nel quale peraltro le nuove tecnologie garantiscono un impatto ecologico molto più contenuto. L'inquinamento non è prodotto soltanto dai veicoli: fatto incontrovertibile, del quale dobbiamo tenere conto".