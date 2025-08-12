A32 Torino–Bardonecchia, Pompeo (Pd): “Cantieri fermi da mesi: la Regione che cosa fa? Resta a guardare”

"La situazione di stallo dei cantieri sull’Autostrada A32 Torino-Bardonecchia è sotto gli occhi di tutti: i disagi per cittadini, pendolari e imprese si accumulano giorno dopo giorno, mentre la Regione resta a guardare. Ho deciso di fare chiarezza sul tema, presentando un’interrogazione urgente con la quale chiedo all’Assessore regionale competente risposte certe sulle cause specifiche dell’interruzione dei lavori, sulle tempistiche previste per la ripresa e il completamento delle opere e sulle iniziative che intende intraprendere presso SITAF S.p.A. e il Ministero delle Infrastrutture per sollecitare la riattivazione dei cantieri. Inoltre, voglio capire quali potranno essere le eventuali misure compensative per gli utenti e le attività economiche penalizzate e le azioni per garantire trasparenza e aggiornamenti costanti sullo stato dei lavori” spiega la Consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo.





“L’A32 rappresenta un’infrastruttura strategica per il Piemonte, collegando Torino con la Val di Susa, il Traforo del Frejus e la Francia. Da mesi, in diversi tratti, i lavori sono fermi, con cantieri abbandonati e opere incomplete. Il risultato? Code interminabili, rallentamenti e un impatto diretto sulla qualità della vita e sull’economia locale” prosegue Pompeo.





“Non possiamo permettere che un’arteria vitale come l’A32 venga trascurata. La Regione deve farsi carico del problema, pretendere risposte dal concessionario e tutelare i cittadini. Serve un piano chiaro, tempi certi e una comunicazione efficace. Il Piemonte non può restare bloccato” conclude la Consigliera Pompeo.