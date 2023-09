Per decenni ha ospitato gli alunni della collina, la scuola di Reaglie cerca una nuova vita

Per decenni è stato l'istituto dei bambini e ragazzi che abitavano sulla collina di Torino, ora la scuola rurale di Reaglie cerca una nuova vita. Il Comune ha infatti pubblicato un avviso per la ricerca di progetti da insediare nell'immobile di corso Chieri 136, con l'obiettivo di valorizzarlo.

Nata a metà Ottocento come elementare, ancora oggi mantiene la struttura caratteristica di una villetta a due piani con cortile e giardino. Per decenni sotto la direzione didattica dell'Istituto Comprensivo Gozzi-Olivetti, ora la scuola di Reaglie è chiusa da diversi anni.

Eventuale bando

E così la Città ha pubblicato un avviso con l'obiettivo di verificare se esistono persone interessate a svolgere all'interno attività e se sì di quale tipo. Al termine di questa fase, Palazzo Civico valuterà un bando per l’assegnazione dell’immobile in concessione di valorizzazione, cioè “...finalizzata alla riqualificazione e riconversione del bene tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini". Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate non oltre le 12 del 30 ottobre.