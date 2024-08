Troppi ingorghi allo Stadium durante le partite: i residenti di corso Molise chiedono più sicurezza

Dagli alberi al traffico, le proposte dei cittadini

La proposta avanzata dai residenti è in primis quella di aumentare il numero di alberi sul corso in modo da migliorare l’estetica e fornire ombra ai pedoni, oltre a ridurre l’inquinamento atmosferico e anche acustico. Si passa poi al tema della viabilità con la richiesta di installare dossi e dissuasori stradali per ridurre la velocità di chi percorre questa strada con la propria autovettura. In particolare viene richiesta una migliore gestione del traffico in occasione della partite di calcio.