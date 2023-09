Da lunedì riapre la metropolitana di Torino. Foglietta: "Fatti lavori di pulizia e ripristinate 13 scale mobili"

La chiusura dell'infrastruttura si è resa necessaria per interventi fondamentali per il prolungamento della metro 1 da Collegno a Cascine Vica. Lavori fondamentali anche per il funzionamento futuro della metro, con attività funzionali alla messa in esercizio dei nuovi treni di prossimo arrivo. In particolare, non era possibile posare durante l’esercizio gli armadi CBTC (Communication Based Train Control), il nuovo sistema digitale di circolazione automatica dei treni Alstom.