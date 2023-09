Palazzo Madama sempre più a misura di bambino: inaugurato un punto lettura

Un altro edificio storico di Torino che diventa sempre più accogliente per tutte le tipologie di visitatore: a Palazzo Madama, in piazza Castello, ha infatti inaugurato un punto lettura dedicato alle famiglie con bambini da 0 ai 6 anni. Lo spazio, sviluppato nell'ambito del progetto ConTesti, si trova nella Camera della Galleria al 1° piano (adiacente alla Veranda Nord, ndr).

Il punto lettura

Lo spazio, allestito con poltroncine, tavoli e scaffali in libera consultazione, ospita 83 libri illustrati di autori italiani e stranieri selezionati con criteri di accessibilità e inclusività secondo gli indicatori di Fondazione Paideia e IUAV Venezia; 51 di questi volumi, inoltre, sono tradotti in simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa tradotti dalla Bottega Editoriale Paideia. In questo modo, durante la visita al Palazzo, i piccoli lettori potranno avventurarsi in storie avvincenti non solo provenienti dai grandi classici per l'infanzia, ma anche da libri interattivi e multimediali; non è previsto, invece, il prestito.

Modalità ai accesso

Il punto di lettura sarà aperto da lunedì alla domenica dalle 10 alle 18 (chiuso il martedì) e sarà accessibile con il biglietto del museo, gratuito per i minorenni e per chi è titolare dell'Abbonamento Musei + Piemonte Card.