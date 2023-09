Con Autolook Week il centro di Torino si è trasformato in un circuito di Formula 1 [FOTO]

Con Autolook Week il centro di Torino si trasforma in un circuito di Formula 1

Autolook Week ha portato lo show della Formula 1 a Torino. In collaborazione con Sparco è andato in scena lo Show Run del team di Formula 1 Oracle Red Bull Racing che, guidata dal pilota Patrick Friesacher, ha acceso le vie del centro.

Si è trattato di un'esibizione emozionante e adrenalinica che ha raccolto più di un applauso tra le migliaia di persone che hanno preso posto dietro le transenne, lungo il circuito cittadino che da piazza San Carlo ha portato la monoposto in via Roma, piazza Castello e ritorno.

Domani, domenica 3 settembre, si replica: Patrick Friesacher incontrerà i tifosi in via Roma a partire dalle ore 11, prima di infilare il casco per la sua esibizione, e alle 11.30 tornerà al volante della 2012 Red Bull Racing RB8, quando ripartirà lo show Formula 1 con partenza da piazza San Carlo.

Per tutte le info cliccare su https://www.autolookweek.com/