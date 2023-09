Inaugurata la 74esima Fiera del Peperone di Carmagnola: al taglio del nastro Tinto e Manuela Arcuri [FOTO E VIDEO

E' stata l'ospite d'onore e madrina Manuela Arcuri a inaugurare, ieri sera, la 74esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola. Con lei, al taglio del nastro, anche "Tinto" Nicola Prudente, conduttore radiofonico e televisivo, ormai di casa alla manifestazione.

Un evento, alla presenza delle autorità cittadine (dalla sindaca Ivana Gaveglio al ministro Gilberto Pichetto Fratin), che ha poi visto la serata animarsi piazza Sant’Agostino con la musica della Società Filarmonica di Carmagnola e il Foro Boario con la grande orchestra di 30 elementi Cinemaniax. Tanti gli eventi collaterali, tra musica, arte e cinema.

Nel video qui sotto, le immagini della festa e le dichiarazioni dei protagonisti:

IL PROGRAMMA DI OGGI SABATO 2 SETTEMBRE

Piazza Sant’Agostino, ore 10-22

Perdere tutto non è un bel gioco

Tour informativo per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico. Un progetto della Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Carmagnola e A.S.L. TO5.

Ecomuseo della Canapa, via Crissolo 20 (Borgo San Bernardo), ore 15-18

Assaggi di canapa

L’Ecomuseo di Borgo San Bernardo propone visite guidate alla scoperta dell’ultimo “sentè” esistente sotto cui si lavoravano corde e cordami. Dopo un approfondimento sul territorio, la coltivazione, la diffusione e la lavorazione della pianta, con una produzione di grande rilievo che ha regalato alla città l’appellativo di “Impero della canapa”, è possibile partecipare ad una degustazione di prodotti locali a base di canapa. Costo: 6 euro. Info e prenotazioni: 333 8894508 associazionemuseinsieme@gmail.com

Museo Tipografico Rondani, via Santorre di Santarosa 12, ore 15-18

Giochi d’inchiostro, laboratorio estemporaneo di stampa artigianale

Il Museo Tipografico Rondani propone un’attività creativa di stampa artigianale per avvicinare bambini e adulti al mondo della tipografia. Carta, rulli e inchiostri sono gli strumenti per sperimentare diverse tecniche di stampa e creare una personale opera artigianale. Prima o dopo l’attività, si può scoprire l’affascinante storia secolare della tipografia carmagnolese visitando il museo. Offerta libera per l’attività + biglietto di ingresso al museo per la visita. Info e prenotazioni: 333 8894508 associazionemuseinsieme@gmail.com

Chiesa di San Giovanni Decollato, piazza Garavella, ore 16

Inaugurazione della mostra “Un tesoro nascosto”, Piero Solavaggione nelle case dei carmagnolesi

La mostra dell’artista carmagnolese dalla pittura immediata che ricorda i “fauves” rimanendo fedele nel tempo ad una figurazione dallo stile impressionista, a cura della Confraternita di San Giovanni Decollato

2-10 settembre

Orari di apertura mostra: 2 settembre, 20.30-22.30 I domenica 3 e 10, 10-22.30 I da lunedì 4 a venerdì 8, 20.30-22.30 I sabato 9, 10-12.30, 14.30-19.30, 20.30-22.30

Sala Conferenze, piazza Sant’Agostino, ore 16

Parlaconme: Costruire Reti di Eccellenza nel Settore Agroalimentare. Conduce Simona Riccio

L'evento riunisce i rappresentanti dei Distretti del Cibo e della Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo per esplorare il mondo dell’agroalimentare, promuovere la sinergia tra professionisti e rafforzare l’identità territoriale. L’obiettivo è costruire reti di collaborazione all’interno del settore agroalimentare, in particolare attraverso i distretti del cibo. Questi distretti rappresentano un mezzo potente per creare sinergie, rafforzare comunità e collaborare con la Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo e le istituzioni per promuovere lo sviluppo identitario dei territori.

Partecipano:

Marco Protopapa, assessore Agricoltura Regione Piemonte;

Ignazio Garau, vicepresidente della Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo

Rappresentanti dei Distretti del Cibo riconosciuti dalla Regione Piemonte

Roberto Cerrato, direttore Sito Unesco Langhe Monferrato Roero e Coordinamento Tecnico Distretto del Cibo

Gianluca Cornelio Meglio, direttore generale del Caat Centro Agroalimentare Torino

Contributo video di Patrizia Lusi, presidente associazione dei Paesaggi Rurali d’Interesse Storico - PRIS

Saletta d’Arte Celeghini, via Valobra 141, ore 17

Inaugurazione della mostra di Lara Molinari, cartoonist per la Walt Disney

La disegnatrice ha all’attivo storie, fumetti e copertine per il settimanale Topolino, illustrazioni per videogiochi Playstation e collaborazioni con Disney Channel con albi tradotti e pubblicati in ambito europeo

2-23 settembre

Orario: 9-12 e 15-19; apertura serale Fiera 21-23; chiuso il lunedì

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 18

Parla con me, con Simona Riccio: Dalla pasta alla birra

Il Pastificio Berruto, azienda di eccellenza nel settore enogastronomico, quest’anno, si appresta a presentare il suo primo bilancio di sostenibilità, dimostrando l’impegno per un futuro alimentare più responsabile e sostenibile. La collaborazione con la start-up giovane e promettente Biova Project ha portato alla creazione di una birra unica al mondo, ottenuta utilizzando gli scarti della pasta. Questo progetto innovativo riflette il connubio tra la lunga esperienza del Pastificio Berruto e la visione audace di Biova Project nel promuovere un’economia circolare e affrontare le sfide ambientali e sociali in maniera ispiratrice. La storia della startup Biova Project è, infatti, una scommessa vincente di economia circolare, nata in sordina a Torino dai fondatori Franco Di Pietro e Federica Barbano. Dal risparmio di emissioni di anidride carbonica alla riduzione degli sprechi, per un progetto unico nel suo genere. Da 150 chili di pane recuperati dalla filiera alimentare e dall’invenduto, Biova Project ottiene 2.500 litri di birra premium, evitando 1.365 chili di emissioni di Co2.

È prevista la partecipazione dell’onorevole Gadda.

A seguire un aperitivo convenzionato a base di birra Biova e pasta Berruto.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 19

Interviste Pekkagolose di Fata Zucchina: Giorgio Calabrese

Renata Cantamessa dialoga con Giorgio Calabrese. scienziato dell’alimentazione e presidente del CNSA (Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare). Anteprima di BRA’S, il Festival della Salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra.

Con la partecipazione della Cipo Sugar Band.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 19.30

Peperone Show con Renata Cantamessa

Lavoro, si cambia: dal city manager alle pulizie digitali, le start-up del territorio da tenere d’occhio. Chiacchierata spettacolo a larga trama con il coinvolgimento di stakeholders del territorio, esperti, innovatori, giornalisti e imprenditori su temi di attualità conditi dall’intrattenimento di comici, cabarettisti, cantanti e musicisti.

Pala BTM, viale Garibaldi 29, ore 20

Cena al Pala BTM: la tradizione del vero bollito

Il Ristorante della Fiera del Peperone di Carmagnola propone piatti sopraffini preparati con prodotti di eccellenza del territorio, a cura del ristorante La Cucina Piemontese.

Menù: aperitivo di benvenuto con stuzzichini; peperoni arrostiti ripieni di Robiola d’Alba in crema; insalatina di faraona all’aceto balsamico; gran bollito misto alla piemontese con salse; peperonata; consommé; bunet della nonna; caffè Dicaf; acqua gasata e naturale Hydra; vino bianco e rosso piemontesi Doc. Prezzo: 30 euro, tutto compreso.

Prenotazioni: 389 1849916 o 380 7102328.

C.A.I., via Bobba 10, ore 20.30-23

Porte aperte al C.A.I. Sezione di Carmagnola

Museo civico Navale, piazza Mazzini 1, ore 20.30-23

Apertura serale straordinaria del Museo Civico Navale

Il Museo Civico Navale di Carmagnola documenta la vita quotidiana in mare: la storia della Marina Italiana, le attività navali dall’Unità d’Italia ad oggi, l’ambiente marino e il modellismo navale.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 21

Ti racconto la Fiera

Tinto racconta le numerose proposte della Fiera nei giorni a seguire sino al termine del 10 settembre.

Giardini del Castello, area Bimbi in Fiera, ore 21

Pepper Magic Show – “Magia di bolle” a cura di Carlo Astolfi

Spettacolo per bambini nell’area Bimbi in Fiera.

Il Foro Festival, Foro Boario, ore 21

Enrico Brignano in “Ma… diamoci del tu!”

Il comico, attore e conduttore dai mille volti, porta in scena il suo spettacolo “Ma… diamoci del tu!”, dopo un tour sold out di oltre 30 date, per far ridere e riflettere all’insegna di un rapporto più personale fra le persone. Biglietti: da 46 a 69 euro su Ticketone.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 22

Cipo Sugar Band

Un omaggio a uno dei più celebrati e importanti musicisti italiani: Zucchero Sugar Fornaciari dalla Cipo Sugar Band fondata a Torino nel 2016 da Luca “Cipo” Sperindio, tra i più accreditati cantanti tributo di Zucchero che ha partecipato nel 2022 alla trasmissione Rai “Tali e Quali Show” e “Star in the Star” su Canale 5.