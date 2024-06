Da Calcutta a Tony Boy: Collisioni 2024 chiude il triennio dedicato alla musica scelta dai giovani con La Guerra dei Mondi

Calcutta, Club Dogo, Nayt, Silent Bob & Sick Budd, Mida, Tedua, Capo Plaza, Anna, Artie 5ive, Tony Boy e Paky. Sono gli ospiti che il palco di Collisioni 2024 in piazza Medford ad Alba si appresta ad accogliere dal 5 al 13 luglio.

Il festival agrirock torna per il terzo anno con una line up che il direttore creativo, Filippo Taricco, ha ideato insieme ai ragazzi del nuovo spazio del Circo di Collisioni del Parco Tanaro di Alba. La Guerra dei Mondi è il titolo dell’edizione che mira a coinvolgere le nuove generazioni.

"Torneremo a fare concerti per grandi la risposta è sì, ma questo è un progetto che era dedicato ai giovani - spiega Taricco - Gli anni del Covid, che hanno visto gli adolescenti rimanere chiusi in casa, li hanno trasformati e hanno dato vita a uno strano rapporto tra generazioni, come se giovani e adulti fossero su due mondi diversi. Con noi adulti ignorati dai giovani che si rifugiano in questi spazi digitali. I giovani oggi sono diventati silenziosi nonostante il periodo storico che stiamo vivendo, mentre i vecchi ne dicono di tutti i colori. Siamo nell’epoca della contestazione senile. Dobbiamo cercare di capirli e di non farci tagliare fuori dal mondo che sta arrivando".

Due le Giornate Giovani con cinque ore non stop si terranno domenica 7 luglio, con Tedua come ospite principale, e sabato 13 luglio, con ospiti come Anna e Capo Plaza.

Per info e programma completo: www.collisioni.it