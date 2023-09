Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola: domani Schiuma Party e il Duo comico DeDe

Tra gli appuntamenti di lunedì 4 settembre alla Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, sono in programma a Il Foro Festival lo Schiuma Party con Marco Marzi e Marco Skarica, djs e produttori, da vent’anni sulla scena musicale e nel Salotto della Fiera spazio alla comicità con la coppia “DeDe” ossia Roberto De Marchi e Carlo De Benedetto. De Marchi è considerato uno dei maggiori esponenti della comicità surreal-demenziale, fatta di clownerie, oggetti di uso improprio e poesie orripilanti; De Benedetto invece è un ragazzone rimasto bambino con la paura di crescere.

PROGRAMMA

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 18

Aspassoconme con I Cuochi della Mole, con Rossana Turina

Il format Aspassoconme, creato da Rossana Turina imprenditrice da sempre impegnata nella diffusione della cultura e nel valore dei territori, in collaborazione con ACPM (associazione Cuochi della Mole) unisce le eccellenze produttive a quelle dell’arte culinaria. In questo primo appuntamento si parlerà di quanto sia importante la professionalità del cuoco, primo ambasciatore in assoluto del Made in Italy. Non mancheranno i produttori che negli ultimi anni vanno a braccetto con le cucine dei migliori ristoranti. Personaggi del mondo della formazione, dell’impresa e del turismo enogastronomico saranno insieme per creare prospettive e raccontare esperienze.

Partecipano:

Maria Luisa Coppa, presidente ASCOM Torino;

Beppe Gandolfo, giornalista ITALIA1 MAG;

Raffaele Trovato, direttore IFSE;

Alessandro Felis, giornalista enogastronomico;

Renata Fiorina, vicepresidente Consorzio Peperone di Carmagnola;

Ionela Munteanu, Lady chef finalista Premio Extracuoca;

Bruno Sattanino, vicepresidente APCM, associazione Cuochi della Mole;

Cristina Cuscunà della APCM, associazione Cuochi della Mole.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 19

Che Musica Maestro, con Renata Cantamessa

Cibo e musica d’autore si incontrano, a cura di Renata Cantamessa e con il patrocinio della Camera di Commercio di Torino. Ospiti del giorno il Consorzio del Peperone di Carmagnola e l’Agrigelateria San Pé di Poirino, insieme alle esibizioni dell’associazione SAXMANIA.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 20

Peperone Show, con Renata Cantamessa

Il peperone di Carmagnola e la salsiccia di Bra: un “matrimonio” che passa dall’alta ristorazione. Chiacchierata spettacolo a larga trama con il coinvolgimento di stakeholders del territorio, esperti, innovatori, giornalisti e imprenditori su temi di attualità conditi dall’intrattenimento di comici, cabarettisti, cantanti e musicisti. Con la partecipazione di Roberto De Marchi e Carlo De Benedetto.

Pala BTM, viale Garibaldi 29, ore 20

Cena al Pala BTM: la frittura

Il Ristorante della Fiera del Peperone di Carmagnola propone piatti sopraffini preparati con prodotti di eccellenza del territorio, a cura del ristorante La Cucina Piemontese.

Menù: aperitivo di benvenuto con stuzzichini; crudo e melone; peperoni al forno con bagnetto verde; gran frittura di pesce con paranza, gamberi, totani, ciuffi e gamberoni; insalatina primavera; crostata di pesche, amaretto e cioccolata; caffè Dicaf; acqua gasata e naturale Hydra; vino bianco e rosso piemontesi Doc. Prezzo: 30 euro, tutto compreso.

Prenotazioni: 389 1849916 o 380 7102328.

C.A.I., via Bobba 10, ore 20.30-23

Porte aperte al C.A.I. Sezione di Carmagnola

Museo civico Navale, piazza Mazzini 1, ore 20.30-23

Apertura serale straordinaria del Museo Civico Navale

Il Museo Civico Navale di Carmagnola documenta la vita quotidiana in mare: la storia della Marina Italiana, le attività navali dall’Unità d’Italia ad oggi, l’ambiente marino e il modellismo navale.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 21

La Cultura a Carmagnola tra Biblioteca, Archivio Storico e Musei

Un appuntamento per conoscere la ricca offerta culturale della Città di Carmagnola. Presenta Tinto, a cura dell’assessorato alla Cultura.

Il Foro Festival, Foro Boario, ore 21

Schiuma Party con Marco Marzi e Marco Skarica

La festa più pazza dell’estate insieme ai due grandi deejay, in collaborazione con la Consulta Giovanile Carmagnolese Tanta musica, divertimento e una carica di schiuma! Ingresso gratuito.

Giardini del Castello, area Bimbi in Fiera, ore 21

Pepper Magic Show – “Ballando si impara”, baby dance con Madame Zorà

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 22

“DeDe” Roberto De Marchi + Carlo De Benedetto

