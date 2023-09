Bollettino meteo, le previsioni a Torino: arriva l'aria fresca, le temperature vanno giù

Contrariamente a quanto previsto fino a venerdì scorso, l'area di alta pressione sull'Europa centrale si sposterà leggermente più a nord permettendo l'ingresso di aria più fresca anche sul bacino padano. Di conseguenza le temperature si abbasseranno già da oggi per tornare nelle medie del periodo almeno fino a mercoledì. Assenza di piogge per tutta la settimana.

A Torino quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 4 a mercoledì 6 settembre, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature sui settori orientali e zone alpine più elevate. Sui settori occidentali possibile formazione di nubi stratiformi anche estese che potranno coprire il cielo per intervalli prolungati.

Temperature in calo a partire da oggi per l'ingresso di aria più fredda e umida da est. Massime che oggi saranno intorno 28°C, mentre domani non andranno oltre 25/26 °C, per poi riprendere lentamente a risalire da mercoledì. Minime domani mattina tra 18 e 20°C, con i valori più alti a ridosso delle pedemontane occidentali causa copertura nuvolosa. In ulteriore discesa mercoledì mattina.

Venti assenti o deboli, prevalentemente dai quadranti nordorientali.

Da giovedì 7 settembre. L'anticiclone Europeo dovrebbe di nuovo espandersi verso sud, mantenendo il tempo stabile e soleggiato e facendo aumentare le temperature oltre la media del periodo per tutto il resto della settimana.

