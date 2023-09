Giardino davanti al Giovanni Bosco, spezzata a metà la targa dedicata a Peppino Impastato

Oggi la targa è stata spezzata a metà. "Può essere - osserva Contincelli - frutto di incuria o di colpevole superficialità, ma ci richiama, in primo luogo come istituzioni, a ripartire da qui. Dalla legalità come pratica del quotidiano di cui tutti e tutte siamo chiamati a rispondere".

Targa ripristinata entro fine settembre

E l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso definisce lo sfregio: "un atto vile, nei confronti di una persona che ha pagato con la vita il proprio coraggio nel combattere la mafia". Attualmente i giardini sono chiusi perché oggetto di lavori di riqualificazione della nuova area giochi, finanziati nell'ambito del progetto React EU.

"Abbiamo chiesto alla ditta che sta ultimando i lavori di intervenire sulla targa vandalizzata, che verrà quindi ripristinata in tempo per la riapertura dei giardini, prevista per la fine del mese” conclude Tresso.