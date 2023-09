Grugliasco, partono i lavori di asfaltatura di via Andrea Costa

I lavori di posa delle condotte e relativi allacciamenti realizzati da parte dei tecnici della Smat in via Andrea Costa a Grugliasco, sono terminati.

Per poter procedere con i lavori di riasfaltatura dell'intera via coinvolta dai lavori è necessario che venga rimosso un ponteggio propedeutico alla ristrutturazione di un edificio privato presente in via Costa. Lo smontaggio del ponteggio è avvenuto entro il 14 agosto.