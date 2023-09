Buoni propositi di settembre

Il ritorno dalle vacanze può essere un momento di transizione che richiede un po’ di pianificazione e organizzazione per facilitare il ritorno alla routine quotidiana. E’ un periodo di riadattamento per riprendere la propria vita di tutti i giorni cercando di ottimizzare il beneficio delle vacanze e porre rimedio ad alcune trasgressioni inevitabili. Dobbiamo motivarci e prenderci cura della nostra salute, soprattutto dall’inizio di questo mese di settembre quando siamo ancora freschi e carichi di buoni propositi.

Tutti ormai abbiamo letto e riletto a ogni fine vacanza e inizio anno lavorativo cosa fare per stare bene. Alimentazione, idratazione, attività fisica, sonno, esami di salute di routine e gestione dello stress.

Proviamo ancora una volta a fare un riassunto e a rivolgere qualche domanda a degli specialisti del settore, sia in merito alla salute e allo star bene, che alla parte dei buoni consigli per la propria bellezza.

I primi consigli mi sembra doveroso chiederli a chi dello stare bene e del vivere più a lungo ma in salute, ne ha fatto una filosofia dedicandoci anni di studio, di formazione e di ricerca come il Dott. Marco Zanetti, biologo nutrizionista, e soprattutto nutrizionista sportivo.

Dott. Zanetti da dove partiamo per parlare di salute e di star bene?

“Ippocrate insegnava ai suoi fedeli che il cibo doveva essere la prima medicina e che la medicina fosse proprio il cibo. Oggi sappiamo con la nutraceutica che il cibo ha poteri speciali per la cura delle malattie e per star bene.

Un secondo principio da lui enunciato era che la prevenzione doveva farla da padrone. Oggi sappiamo che prevenire con una sana alimentazione abbinata al movimento, ci permette di aggiungere molti anni alla nostra vita e restare in salute. Assicuriamoci di consumare una dieta ricca di frutta senza eccedere e di verdure completando il programma con proteine magre e cereali integrali. E’ essenziale ridurre il più possibile l’assunzione di zuccheri e di cibi processati. In ultimo, ma importantissimo, il consiglio è di dormire bene per vivere a lungo. Il sonno rappresenta un grande mistero per la medicina e per la scienza. Il nostro corpo non funziona se privato di un sano riposo.

Stare svegli di notte e dormire di giorno come molte volte il lavoro ci impone, determina uno stress che genera una riduzione del metabolismo basale con il rischio di aumentare di peso. E’ importante fare colazione al mattino proprio per far capire al corpo che inizia una giornata lavorativa.”

Un problema che noi donne abbiamo in estate è di soffrire di gonfiore alle mani e alle caviglie. Come mai succede e quali potrebbero essere dei suggerimenti?

“Purtroppo questa è una conseguenza della naturale fisiologia del corpo.

Si manifesta in particolar modo durante la stagione estiva ed è la conseguenza dell’invecchiamento o quando si presentano problemi circolatori. Il rilascio di liquidi extracellulari, se non riassorbiti dal sistema linfatico, ristagnano nel sottocutaneo e rimangono nelle estremità del corpo più a lungo.

Come si può porre rimedio a tutto ciò? Cercando di ripararsi dal sole diretto, facendo pediluvi di acqua fredda, dormendo con le gambe rialzate, massaggiando i piedi ogni giorno, camminando molto e facendosi fare dei linfodrenaggi. Il tutto naturalmente abbinato ad una dieta fresca, ricca di frutta e verdura con liquidi in abbondanza e integrandosi con i polfenoli che vanno a nutrire le pareti dei vasi linfatici e sanguigni.”

Il Dott. Massimiliano Giuliano, medico estetico che si divide tra Torino e Milano è il nostro principale referente per la sua percezione olistica del paziente quando si parla di bellezza e armonia.

Dott. Giuliano il primo consiglio ad una paziente al ritorno dalle vacanze?

“Prima di tutto è importante fare una valutazione della situazione e delle esigenze specifiche per poter programmare un piano personalizzato per migliorare la propria salute in generale, ma anche quella della propria pelle e del proprio aspetto alla luce dei danni causati dal sole durante le vacanze e di eventuali iperpigmentazioni.

La protezione solare con filtro 50 rimane un comandamento da usare tutto l’anno. Il sole procura danni alla pelle soprattutto senza un’adeguata protezione. Come primo trattamento di medicina estetica, inizierei a consigliare dei peeling medico estetici per migliorare la texture della pelle rendendola più liscia, più uniforme e più giovane.

Inoltre il peeling può contribuire a sbiadire alcune macchie cutanee come lentiggini e macchie solari. Il secondo step è necessariamente una serie di biorivitalizzazioni per migliorare l’aspetto della pelle attraverso l’uso di sostanze biocompatibili come l’acido ialuronico, vitamine, aminoacidi e altri nutrienti. E’ molto popolare nel campo della medicina estetica ed è utilizzato per una varietà di scopi tra cui stimolare l’idratazione profonda che può essere persa a causa dell’esposizione al sole.

La biorivitalizzazione non comprende solo il viso, ma anche il collo e il décolleté che non devono essere mai dimenticati. Date queste basi, necessarie per lavorare su una bella pelle, possiamo parlare di proseguire con filler all’acido ialuronico per mantenere i volumi del viso in armonia o sottoporsi per esempio a una seduta di tossina botulinica se vi è necessità per conservare più a lungo l’aspetto rilassato dato dal periodo di relax. Lo scopo della medicina estetica riferita al viso è di conservare le proprie linee in armonia con il volto e di dare luminosità e compattezza alla propria pelle.

La medicina a differenza della chirurgia plastica si concentra su trattamenti non invasivi o poco invasivi che richiedono meno tempo di recupero. Il suo obiettivo principale è quello della correzione di piccole imperfezioni fisiche o o l’ottimizzazione dell’aspetto di una persona.”