Grugliasco, cliente di una filiale Intesa Sanpaolo ferito da un mattone che ha sfondato il controsoffitto

Questa mattina un cliente della filiale di Intesa Sanpaolo di Grugliasco è stato ferito dalla caduta di un mattone che ha sfondato la copertura del soffitto del salone. Solo il caso ha evitato conseguenze più gravi. A riportarlo è una nota dei sindacati First Cisl, Fisac Cgil e Uilca, Fabi e Unisin.

La filiale è stata immediatamente chiusa per gli accertamenti statici del caso. "Questo episodio - spiegano - testimonia ancora una volta la necessità che l'azienda tenga un diverso è più serio approccio alle politiche di prevenzione e tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per l'incolumità dei lavoratori e, nel caso di luoghi aperti al pubblico, anche dei clienti".

"Questo - insistono i sindacati - è un tema che il sindacato ripropone periodicamente all'azienda sia durante i lavori di ristrutturazione sia in via ordinaria e chiedendo verifica interventi che devono essere fatti al più presto in tutte le filiali soprattutto per quanto riguarda le strutture portanti degli edifici, compresi quindi i controsoffitti".