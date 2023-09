Musica, teatro, stand up, presentazioni di libri e rassegne: al via il nuovo anno di Off Topic

Riparte OFF TOPIC, con un fitto calendario di appuntamenti nel cortile dell’hub culturale e non solo per vivere al meglio le ultime giornate di bel tempo del mese di settembre, tenendo viva la città di Torino dal tramonto alla sera. Tanti gli appuntamenti fra musica, teatro, presentazioni di libri e rassegne, senza dimenticare i freschi aperitivi del Bistrò pronti ad attendere il pubblico al fianco dei nuovi gustosi piatti della cucina di OFF TOPIC.

Ogni martedì appuntamento con Torino Comedy Lounge che porta la sua Stand Up Comedy nel cortile e nel Bistrò di OFF TOPIC insieme e tanti ospiti e serate Open Mic.

Mercoledì 6 settembre, alle 19:00, OFF TOPIC presenta CREPUSCOLARIA 'Gli Astri di Nostradamus'.

Una serata per celebrare i personaggi esoterici e magici della nostra Torino sottolineandone il lato artistico, culturale e storico. Il talk della serata vede come protagonista Nostradamus, di passaggio nella nostra Torino per qualche mese, raccontato da Manuel Cristian Buzzanca (@l_astroblu), astrologo e coach psico-astrologico, attraverso il suo tema natale. Nostradamus è uno dei personaggi più illustri sulla scena esoterica mondiale grazie alle sue profezie.

Virgo nasce dall'esigenza di trasmettere attraverso la contemporaneità il sapere esoterico, l'occulto, la simbologia. Uno studio creativo e boutique dove si raccolgono e raccontano esperienze surreali, cimeli e ricordi del passato arricchite da una visione più attuale e artistica, una ricerca ossessiva di esperienze che trasmettono il sapere antico. V. Gaido (CEO di Virgo) è autrice del libro "Demoni Torino”, un viaggio contemporaneo nella Torino esoterica più inedita e nascosta, edito da Psiche2 nel 2022.

Venerdì 8 settembre, alle 19:30, si prosegue con un nuovo live in cortile presentato ancora da OFF TOPIC e The Goodness Factory con CACTUS, la band di Como che ha conquistato il web con varie canzoni virali e facendosi conoscere come la band dell'indie felice.

Hanno più di 40k followers su TikTok e si sono esibiti prima dei Legno e degli Eugenio in Via di Gioia. Il loro Tour organizzato dai fan li ha portati in giro per il nord Italia, e a Torino hanno condiviso il palco con Lorenzo Bracchetti e Pietro Morello. Con due EP pubblicati e più di 800k streams su Spotify, i CACTUS sono una band che sta emergendo rapidamente nel panorama indie-pop.

Sabato 9 settembre 2023, alle ore 21.00 OFF TOPIC ospita Earthink Festival, il primo festival di arti performative dedicato alla sostenibilità. Una serie di pannelli da recinzione separa gli attori dagli spettatori. Di là ci sono i personaggi, con le loro vite, con la fretta che contraddistingue l’essere umano. Tutta la fatica che si fa a capire dove si vuole andare, dove vogliamo stare. Qual è casa nostra. Al di qua della recinzione, tra loro e noi che guardiamo, c’è un mistero. Quieto, segreto, palpitante. Un cantante famoso in crisi creativa trova in un edificio abbandonato l’occasione di una possibile svolta. Ma quel palazzo è già occupato, e intorno vi gravita una comunità poco incline ai compromessi.

Uno spettacolo musicale liberamente ispirato alla fiaba di Fiordirovo, dove una fanciulla resta chiusa in un castello avviluppato dai rovi. Quell’immagine richiama ai tanti edifici che in piccoli paesi e grandi città sono soggetti al decadimento, e Infestare pone ai suoi spettatori una domanda: in un’epoca in cui il benessere della Terra è messo in pericolo dalle scelte umane, non sono forse quei luoghi di “degrado” dei piccoli nuclei di risurrezione e di speranza? Ingresso libero con prenotazione.

Mercoledì 13 settembre torna a OFF TOPIC “SENTI CHI PARLA”,il format dedicato a libri e podcast insieme all'ospite Francesco Annarumma con il suo primo romanzo 'Non è polvere da sparo'. A moderare l'evento è Domitilla Pirro. Nato a Salerno Francesco Annarumma ha vissuto a Cava de’ Tirreni. A diciotto anni si è trasferito a Milano. Dopo gli studi di economica, si è diplomato alla Scuola Holden di Torino. Attualmente si occupa di comunicazione e vive a Milano. “Non è polvere da sparo” è il suo primo romanzo: “Ricordo quella paura, la stessa che provo ancora nella vita di tutti i giorni. La paura di essere lasciato solo, escluso da un mondo che stava nascendo e nel quale non era più prevista la mia presenza” racconta l’autore.

Sesso. Droga. Solitudine. Dipendenza. Orgia. Panico. Paranoia. Farmaco. Dolore. Amore. Il protagonista ha la sua casa, i suoi amici, il suo lavoro. Non fa passare una sera senza vedere qualcuno, uscire a bere qualcosa o festeggiare. È bello. Scopa. È riuscito a mettere un muro con il passato. Allora perché è così difficile guardare l’abisso senza caderci dentro? La storia comincia da un incontro con un amico di vecchia data, Filippo, in metropolitana che lo catapulta ai ricordi di dieci anni prima, alla sua adolescenza e a un segreto che pensava di essersi lasciato alle spalle. Si ritrovano per destino in una convivenza forzata dove dovranno fare i conti con due tipologie di dipendenze che saranno più simili di quanto possano immaginare.

Protagonista sullo sfondo la Milano da bere, una città che luccica ma che è più buia di quello che appare.

Mercoledì 20 settembre torna anche l'aperitalk di Parlamentiamo la rassegna di OFF TOPIC che affronta le più complesse tematiche del mondo contemporaneo. Focus del prossimo appuntamento: l'uso della plastica e l'ambiente.

Prendere decisioni non è mai semplice, soprattutto quando hanno un impatto importante sulla società, sulla nostra salute o sul nostro benessere. E se a scegliere sono i legislatori, le conseguenze possono essere radicali. In questo talk di simulazione si proverà a discutere e votare ipotetiche proposte di legge con implicazioni scientifiche, per valutarne le inaspettate conseguenze. È un gioco, ma anche un modo per ribadire che in uno stato moderno è importante esercitare la cittadinanza scientifica, ovvero il diritto/dovere di informarsi per prendere decisioni più consapevoli.

Giovedì 28 settembre, alle ore 21, OFF TOPIC presenta METAMORFOSI un monologo teatrale a cura di del laboratorio Donne nelle STEM, Università degli Studi di Torino. Il racconto e la musica tratteggiano brevi ritratti di scienziate: una galleria di storie straordinarie, donne coraggiose e menti eccellenti

Venerdì 29 settembre, alle 21:00, OFF TOPIC e The Goodness Factory presentano ALEPHANT LIVE.

L'aleph è la prima lettera dell'alfabeto ebraico ed è associata al concetto di origine, nascita e creazione. Alephant è un progetto dei fratelli Enrico Palumbo e Pierandrea Palumbo e nasce con l'idea di creare una musica semplice, efficace, ma allo stesso tempo mai banale. Nel 2020 gli Alephant pubblicano il loro primo album WHOLE., scritto a distanza fra California e Francia, prodotto dal Lab10 studio e distribuito da Libellula. Nell'estate 2023 pubblicano i singoli "Best Self" e "You and Me", tratti dal nuovo EP "Zarautz" in uscita nell'autunno.

Sabato 30 settembre, dalle 12.00 in sala CUBO, OFF TOPIC presenta "CREATOR'S FAIR. ESPERIENZA BLACKBOX".

Il pubblico verrà materialmente trasportato in un setting audio-visivo che intende influenzare dinamiche ludiche per portare chi partecipa a esperire temi intimi e delicati in compagnia del Game Designer Francesco Rugerfred Sedda, ideatore dell'esperienza di Blackbox, Creator’s Fair. Un'esperienza di 4-5 ore che utilizza il setting ucronico di una "Fiera dei Creatori" come metafora delle relazioni abusive e catapulta i giocatori in un palco di luci e meccaniche per affrontare i temi della depersonalizzazione, oggettificazione, e possessione, all'interno di una società discriminante.

Co-organizzatore per tre anni dell'edizione italiana del Game Chef e giudice dell'edizione 2018 del 200 Word RPG Challenge, oltreché parte della giuria del Play4Change 2021, Francesco Rugerfred Sedda lavora come Game Designer e Game Developer per l’azienda internazionale CMON.

OFF TOPIC - Hub culturale, Via Giorgio Pallavicino 35