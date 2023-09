Come scegliere le piastrelle del bagno

Il bagno è una stanza della casa importantissima. Votato al benessere a 360°, deve essere arredato senza lasciare nessun dettaglio al caso. Tra gli aspetti a cui fare attenzione nel momento in cui definisce la sua estetica, rientra la scelta delle piastrelle. Vediamo, nelle prossime righe, qualche consiglio per gestirla al meglio.

Il budget

La scelta mirata delle piastrelle del bagno deve partire dal focus sul budget. Come vedremo e come sai, sono numerose le opzioni a cui fare riferimento quando si parla di materiali. Nonostante questo, è comunque possibile parlare di un range medio. A quanto corrisponde? Si aggira fra i 30 e i 50 euro al metro quadro.

Le cose possono cambiare, oltre che sulla base del materiale, anche a seconda del prestigio del brand e delle sue scelte commerciali (se ti interessa approfondire le cose relativamente a uno dei marchi più celebri quando si parla di rivestimenti, qui troverai informazioni sui Fap Ceramiche prezzi).

La scelta del materiale

Quando si sceglie il materiale per le piastrelle del bagno, è opportuno focalizzarsi verso soluzioni sufficientemente resistenti. Tra queste è possibile citare il gres porcellanato, che ha anche l’indiscusso vantaggio di mimare l’effetto estetico di altri materiali, con tutti i pro del caso sui costi.

Anche la ceramica ha il suo perché. Scelta classica ma sempre molto in voga, questo materiale, oltre a essere gradevole dal punto di vista estetico, è apprezzato perché facile da pulire - bastano un detergente ad hoc per superfici dure e un panno in microfibra - e mediamente molto resistente.

Chi ha un budget ingente da investire, può orientarsi, invece, verso la pietra naturale. Materiale che sfida il tempo con il suo fascino, è perfetto nei casi in cui si punta a sfoggiare, nel proprio bagno, piastrelle sempre impeccabili.

Le dimensioni

Le dimensioni delle piastrelle vanno scelte sulla base di diversi criteri, il primo dei quali è l’estensione dell’ambiente. Se la stanza da bagno non è grandissima, la cosa migliore da fare è orientarsi verso piastrelle piccole. Nei frangenti in cui, invece, i metri quadri sono di più, è possibile sceglierle più grandi.

Il formato

Un altro aspetto a cui fare attenzione quando si scelgono le piastrelle del bagno è il formato. Tra le opzioni più in voga rientra quello a mosaico, indubbiamente affascinante ma consigliato per piccole porzioni di parete o per rivestire aree contenute di elementi d’arredo.

Un bagno totalmente rivestito di piastrelle a mosaico non è vietato, questo sia chiaro, ma è una scelta che, in alcuni casi, può rivelarsi troppo originale e azzardata per gli ambienti domestici.

Il formato quadrato, grande classico intramontabile, è un’altra opzione che si può prendere in considerazione e che si presta bene sia ai diversi mood stilistici, sia alle metrature.

Le piastrelle esagonali, cementine in particolare, sono la scelta migliore nei frangenti in cui si ha intenzione di rivestire solo parte della parete, lasciando una porzione caratterizzata unicamente da muro bianco o di altri colori soft (il rischio, con cromie troppo vivaci, è quello di rendere l’insieme poco piacevole esteticamente).

In queste circostanze, l’approccio migliore per ottimizzare l’equilibrio estetico prevede un rivestimento con piastrelle di un’altezza non superiore al metro. Per puntare all’armonia totale, si può dividere la parete esattamente a metà.

Come scegliere le piastrelle del bagno piccolo

Nelle righe precedenti, abbiamo più volte fatto cenno ai bagni piccoli. Come scegliere le piastrelle perfette per questi spazi? Oltre ai consigli riportati in precedenza, ricordiamo l’importanza di creare una soluzione di continuità cromatica tra pareti e pavimento.

Spazio alle cromie luminose e chiare, così da dare respiro allo spazio evitando di far sembrare l’ambiente eccessivamente angusto.

Un accorgimento da professionisti per valorizzare al massimo il rivestimento del bagno piccolo? Disporre le piastrelle in diagonale.