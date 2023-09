Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, è tempo di Teenage Dream Party

Teenage Dream Party è la festa che fa impazzire i giovani di tutta Europa con karaoke a tema Disney Channel, coreografie di High School Musical e duetti di Camp Rock. Uno show unico con più di 4mila biglietti già venduti a Il Foro Festival per la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola.

Il Salotto della Fiera, invece, ospita i Night Crooners, una band di otto elementi dalla matrice puramente jazz e swing, per uno spettacolo frizzante, intimo, leggero e spensierato. Alle 21, inoltre, è in programma la presentazione del progetto Cultura Inclusiva, realizzato dalla Fondazione di Comunità di Carmagnola in sinergia con il Comune di Carmagnola e il supporto dell’associazione MuseInsieme, a cui intervengono Turismo Torino e le associazioni Le Terre dei Savoia, portavoce di una rete di comuni piemontesi eredi della millenaria dinastia sabauda e Le Antiche Vie del Sale che rappresenta i comuni dell’entroterra imperiese, savonese e piemontese, per parlare di territorio e turismo.

PROGRAMMA

Sala Conferenze, Piazza Sant’Agostino, ore 18

Aspassoconme, showcooking con I Cuochi della Mole, con Rossana Turina

Il format Aspassoconme, creato da Rossana Turina imprenditrice e da sempre impegnata nella diffusione della cultura e nel valore dei territori, in collaborazione con ACPM (associazione Cuochi della Mole) unisce le eccellenze produttive a quelle dell’arte culinaria. Durante l’appuntamento si incontreranno in diretta i cuochi di alcuni ristoranti del torinese che si cimenteranno in speciali ricette dedicate al peperone insieme ad altre eccellenze agricole di Confagricoltura. Partecipa Cristina Cuscunà dell’associazione Cuochi della Mole ed a ogni piatto sarà abbinato un vino raccontato dal giornalista Alessandro Felis.

Partecipano a questo incontro: Annamaria Tamasco del ristorante Tema food di Carmagnola con la ricetta "Tagliatelle ai peperoni, con peperonata di quadrato, mozzarella di bufala di Carmagnola, filetto di alici del Cilento e limoni di Sorrento" e Bruno Sattanino della scuola di via Massena a Torino con la ricetta "Sushi di peperone alla piemontese".

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 19

Che Musica Maestro, con Renata Cantamessa

Cibo e musica d’autore si incontrano, a cura di Renata Cantamessa e con il patrocinio della Camera di Commercio di Torino. Ospiti del giorno Chialvamenta di Pancalieri e Panetteria Fabaro di Poirino, insieme alle esibizioni dell’associazione SAXMANIA.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 19.30

Peperone Show, con Renata Cantamessa

Lo sportech: quando l’alleanza tra tecnologia, sport e salute modella gli stili di vita e di impresa. Chiacchierata spettacolo a larga trama con il coinvolgimento di stakeholders del territorio, esperti, innovatori, giornalisti e imprenditori su temi di attualità conditi dall’intrattenimento di comici, cabarettisti, cantanti e musicisti. Con la partecipazione dei Night Crooners.

Pala BTM, viale Garibaldi 29, ore 20

Cena al Pala BTM: cena dei primi piatti

Il Ristorante della Fiera del Peperone di Carmagnola propone piatti sopraffini preparati con prodotti di eccellenza del territorio, a cura del ristorante La Cucina Piemontese.

Menù: aperitivo di benvenuto con stuzzichini; fusilli con peperoni e gamberi; penne con gorgo, noci e peperoni; orecchiette alle cime di rapa e peperoni; lasagne vegetariane; ananas al Grand Marnier; caffè Dicaf; acqua gasata e naturale Hydra; vino bianco e rosso piemontesi Doc. Prezzo: 30 euro, tutto compreso.

Prenotazioni: 389 1849916 o 380 7102328.

Chiesa di San Filippo, piazza Manzoni 14, ore 20

Dante e la Divina Abbazia

Visita virtuale dell’Abbazia di Casanova e proiezione di immagini ispirate ai canti della Divina Commedia accompagnate da musica classica, a cura dell’associazione Amici dell’Abbazia di Casanova. Informazioni: 334 3001779

C.A.I., via Bobba 10, ore 20.30-23

Porte aperte al C.A.I. Sezione di Carmagnola

Museo civico Navale, piazza Mazzini 1, ore 20.30-23

Apertura serale straordinaria del Museo Civico Navale

Il Museo Civico Navale di Carmagnola documenta la vita quotidiana in mare: la storia della Marina Italiana, le attività navali dall’Unità d’Italia ad oggi, l’ambiente marino e il modellismo navale.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 21

Incontro con Turismo Torino e le associazioni Le Terre dei Savoia, Le Antiche Vie del Sale e Fondazione di Comunità

Le varie realtà presenti sono invitate ad illustrare le attività intraprese per promuovere turisticamente il territorio. Presenta Tinto.

Giardini del Castello, area Bimbi in Fiera, ore 21

Pepper Magic Show – “E’ qui la festa”, spettacolo di burattini a cura dei Fratelli Cera

Il Foro Festival, Foro Boario, ore 21

Teenage Dream Party

La festa che fa impazzire i giovani di tutta Europa con karaoke a tema Disney Channel, coreografie di High School Musical e duetti di Camp Rock. Biglietti: da 15 euro su Ticketone.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 22

Night Crooners

Una band di otto elementi dalla matrice puramente jazz e swing, per uno spettacolo frizzante, intimo, leggero e spensierato.

INFO

Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

Orario Fiera: da lunedì a venerdì 18-24 I sabato e domenica 10-24

Orario Piazza dei Sapori: apertura in orario Fiera, chiusura stand 00.30

www.fieradelpeperone.it