A Grugliasco arriva un nuovo punto di "Scambialibro" a Città della Conciiazione

Su iniziativa della Società Le Serre, a Grugliasco apre un punto "Scambialibro" presso Città della Conciliazione, in via Fratel Prospero 41. Lo spazio si trova nell’area esterna, a lato dell’ingresso principale della struttura, e al momento accoglie una decina di titoli, pronti per essere condivisi da nuovi amanti della lettura.

La novità, rispetto agli altri già presenti sul territorio, è la fascia di età interessata dall’iniziativa: 0-12 anni. Qui, infatti, si trovano soltanto libri per bambini/e e ragazzi/e, che possono prendere liberamente i testi a cui sono interessati, senza alcun obbligo. Finita la lettura, le opzioni sono riportarli, tenerli, passarli ad altri.

Il nuovo punto "Scambialibro" permette anche chi ha da cedere dei testi di metterli a disposizione della comunità. Come? Lasciandoli nell‘apposita cassettina a condizione che siano in buono stato e dedicati alla fascia 0-12. Non solo. Chi è appassionato di bookcrossing può seguire il percorso dei libri presi in prestito o lasciati in condivisione iscrivendosi al sito www.bookcrossing.com.

Lo "Scambialibro" di Città della Conciliazione si aggiunge agli altri già presenti sul territorio cittadino, gestiti dalla Cojtà Gruliascheisa e promossi dalla Società Le Serre in collaborazione con l'amministrazione comunale. Li trovate all’interno del Parco culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31, e presso l’Ufficio Tributi, in piazza 66 Martiri 2.