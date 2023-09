"Le maschere del teatro italiano", lo Stabile di Torino fa incetta di premi

Ieri sera, nell'affascinante scenario di piazza Università di Catania, si è tenuta la cerimonia di consegna dei Premi “LE MASCHERE DEL TEATRO ITALIANO 2023”, condotta da Tullio Solenghi.

Una giuria di oltre mille esperti del settore nei mesi scorsi ha votato le terne finaliste selezionate da una commissione presieduta da Gianni Letta, e ha assegnato due premi a Filippo Dini, regista residente del Teatro Stabile di Torino: quello per la Miglior regia e quello come Miglior attore protagonista per lo spettacolo Il crogiuolo di Arthur Miller, prodotto dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale insieme al Teatro Stabile di Bolzano e al Teatro di Napoli – Teatro Nazionale. Per lo stesso allestimento Aleph Viola ha ottenuto il riconoscimento per le Migliori musiche.

Giordana Faggiano è stata insignita del premio come Miglior emergente per la sua interpretazione nello spettacolo Sei personaggi in cerca d'autore da Luigi Pirandello, regia di Valerio Binasco, produzione del Teatro Stabile di Torino.



Il riconoscimento come Miglior attrice non protagonista è andato a Orietta Notari per Il gabbiano di Anton Cechov, coprodotto dallo Stabile di Torino e diretto dall’artista residente del TST Leonardo Lidi; mentre Laura Marinoni ha ricevuto il premio come Miglior attrice protagonista per Maria Stuarda di Friedrich Schiller, regia di Davide Livermore, altra coproduzione del Teatro Stabile di Torino. Il premio come Miglior scenografo è andato a Gianni Carluccio per Ferito a morte di Raffaele La Capria, regia di Roberto Andò, allestimento coprodotto dallo Stabile di Torino.



"I numerosi riconoscimenti ricevuti dal Teatro Stabile al prestigioso Premio 'Le maschere del Teatro Italiano' - commentano con grande soddisfazione il Presidente Lamberto Vallarino Gancia e il Direttore Filippo Fonsatti - testimoniano la qualità e il livello assoluto delle nostre produzioni artistiche. Perciò, anche a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, esprimiamo le più vive felicitazioni a Filippo Dini, Giordana Faggiano, Orietta Notari e a Aleph Viola, che collaborano da tempo con il nostro Teatro e che saranno protagonisti di nuovi importanti progetti produttivi già nel corso della Stagione 2023/24. Insieme a loro ci congratuliamo con Laura Marinoni e Gianni Carluccio per il successo ottenuto in spettacoli coprodotti dal nostro Teatro insieme ad altre prestigiose realtà teatrali del nostro Paese. Confidiamo che questi riconoscimenti siano di buon auspicio per la prossima Stagione e per i debutti delle nuove produzioni che ne scandiranno il programma".