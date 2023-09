Città metropolitana indice due nuovi concorsi pubblici per 24 posti: ecco quali figure si ricercano

Concorsi pubblici per 24 assunzioni in Città metropolitana di Torino

La Città metropolitana di Torino ha indetto due nuovi concorsi pubblici per esami per l’assunzione di 24 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato e pieno.

Si tratta di 14 posti nel profilo di istruttore amministrativo o contabile (Area degli istruttori - ex categoria C) e di 10 posti nel profilo di istruttore direttivo amministrativo (Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione - ex categoria D). Il concorso per istruttore amministrativo o contabile riserva due posti alle persone disabili (articolo 1 della legge 68/99).

La scadenza di presentazione telematica delle domande è entro le ore 12 del 9 ottobre 2023.

Per il dettaglio dei bandi , i requisiti richiesti e per le modalità di presentazione delle domande: https://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/bandi-concorso