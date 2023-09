Euro 5, agenti di commercio: "Revocato il blocco, ora si lavori anche nelle sedi europee"

Grande soddisfazione per gli Agenti di commercio della FNAARC del Piemonte, ha suscitato l’accoglimento della propria istanza di revoca del blocco alla circolazione agli automezzi diesel Euro 5, con il decreto del Consiglio dei Ministri di ieri 7 settembre 2023, con il quale è stata scongiurata una bastonata esiziale all’intera economia del Piemonte.

“Un doveroso ringraziamento – dichiara Gino Mattiolo Presidente Fnaarc Piemonte e Valle D’Aosta – a nome di tutti gli Agenti e Rappresentanti Piemontesi va rivolto al Governo, e segnatamente al Ministro Gilberto Pichetto Fratin che ha mostrato sensibilità, concretezza e pragmatismo.”

“Grande allarme - ricorda Gino Mattiolo - aveva suscitato nella categoria degli Agenti di Commercio la notizia circa il blocco della circolazione delle automobili fino a Euro 5, a partire dal mese di settembre e per sette mesi, in tutto il bacino padano”

L’Unione Regionale Fnaarc del Piemonte e delle Valle D’Aosta, insieme ad Ascom Confcommercio di Torino, si era immediatamente mobilitata organizzando il convegno lo scorso 18 marzo a Torino alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto PICHETTO FRATIN e di parlamentari nazionali, europei e Autorità locali e regionali, fra le quali il presidente della Regione Alberto Cirio e il senatore Lucio Malan, rappresentando loro la grande preoccupazione della categoria sugli effetti nefasti di tale misura.

Nella settimana di Ferragosto 2023 notizie di stampa annunciavano il blocco della circolazione degli automezzi diesel Euro 5 in Piemonte dal 15 settembre al 30 di aprile.

Fnaarc Piemonte ed Ascom Confcommercio Torino si attivavano immediatamente aprendo un serrato dialogo con tutte le Autorità Istituzionali, senza clamore, come d’abitudine di queste Organizzazioni, che ha infine prodotto il decreto del Governo di sospensione del blocco della circolazione.

“Bene la misura adottata dal Governo - dichiara Mattiolo – ma siamo consapevoli che bisognerà lavorare ancora molto, anche in sede europea, per arrivare ad una soluzione definitiva che non mortifichi ulteriormente l’economia del nostro Paese che sta già subendo l’effetto negativo delle misure adottate dalla BCE con il rischio concreto di passare dall’inflazione alla recessione.”

“Noi Agenti di commercio siamo a favore della tutela dell’ambiente – afferma Mattiolo – siamo aperti al dialogo e alla collaborazione con tutte le Istituzioni per ricercare le soluzioni migliori, ma è indispensabile modulare nel tempo una transizione ecologica in modo ordinato evitando danni economici alla categoria e all’intero Paese.