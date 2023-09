Ultimo weekend ricchissimo di eventi alla Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

La valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio, l’intrattenimento per tutte le età e il giusto connubio fra tradizione e innovazione sono gli elementi chiave della 74esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola.

La città ricca di storia ed eventi legati alle tradizioni e alla cultura popolare, dal 1° settembre si è trasformata in un’unica grande area espositiva di oltre 10mila metri quadrati, con 8 piazze dedicate, di cui 6 enogastronomiche, 2.500 posti e sedere e oltre 200 espositori. Tra palazzi storici e musei da scoprire, si stanno svolgendo la fiera agricola - una delle più grandi e qualificate nel settore dell’enogastronomia e la più grande, in Italia, dedicata a un prodotto agricolo - ma anche mostre, concerti e spettacoli.

La varietà e l’eterogeneità caratterizzano gli appuntamenti de Il Foro Festival, l’evento collaterale che si svolge nella grande arena all’interno del Foro Boario di piazza Italia, da cui il nome, nel quale si alternano concerti e spettacoli di tutti i generi e per tutte le fasce d’età. Da sempre fulcro della vita sociale della comunità, piazza Sant’Agostino, in occasione della Fiera Nazionale del Peperone, si trasforma nel Salotto della Fiera. Protagonisti degli ultimi giorni: Tinto al secolo Nicola Prudente, conduttore radiofonico e televisivo, attualmente impegnato nella trasmissione “Camper in viaggio” su Rai 1, presentatore delle ultime 4 edizioni della Fiera, sul palco con “TT Tinto Talks”, talk show condotti con vari ospiti e personalità; Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina, giornalista e divulgatrice agroalimentare; Simona Riccio l l’Agrifood & Organic Specialist che comunica e trasmette il valore delle eccellenze italiane attraverso i nuovi media in maniera innovativa, con gli appuntamenti “Parla con Me” sulla sostenibilità.

I PRINCIPALI SPETTACOLI

Sabato 9 settembre, al Foro Boario è in programma il dj set Alien Cut + tributo a Gigi Dag. Gli Alien Cut sono il team italiano di musica dance nato nel 2008 dall’incontro tra Davide Maresca e Fabio Adamo che fondano la propria carriera e notorietà sulla produzione di numerosi inediti e remix. Il Tributo a Gigi Dag è invece di Leo Dag, tribute man di Gigi D’Agostino. In piazza Sant’Agostino a salire sul palco è Leo Mas, al secolo Leonardo Mastrosimone, che con il suo spettacolo coinvolgente farà cantare e ridere il pubblico dal primo all’ultimo minuto. Artista poliedrico, cantante ed imitatore/caricaturista, inizia il suo percorso artistico nei salotti del Maurizio Costanzo Show per poi approdare negli studi Rai con Gigi Sabani. Presente sulla scena da oltre 30 anni è stato recentemente ospite della trasmissione Striscia la Notizia in qualità di vincitore del talent Strix Factor. A seguire, I Melannurca con le musiche popolari, i canti e le danze tradizionali del Sud Italia, dalle scatenate pizziche salentine alle tammurriate campane, alle canzoni appassionate alle serate, dalle tarantelle per fare festa alle canzoni legate ai momenti di vita quotidiana.

L’ultimo appuntamento de Il Foro Festival, domenica 10 settembre, è con Showzer, una tra le più creative realtà di spettacolo composta da cantanti, ballerini, performer e musicisti che crea spettacoli unici e coinvolgenti, pieni di energia. In piazza Sant’Agostino, invece, si chiude con “70/80 Vibes” con Franco Frassi & Piero Vallero: un salto del passato, un viaggio straordinario con la musica, i colori e le emozioni degli anni ’70 e ’80. Franco Frassi è un dj professionista sulla scena da circa quarant’anni, Piero Vallero è un sassofonista che vanta collaborazioni con Eros Ramazzotti, Ivana Spagna, Phil Collins, Pooh, Ornella Vanoni.

PROGRAMMA

SABATO 9 SETTEMBRE

Ecomuseo della Canapa, via Crissolo 20 (Borgo San Bernardo), ore 15-18

Assaggi di canapa

L’Ecomuseo di Borgo San Bernardo propone visite guidate alla scoperta dell’ultimo “sentè” esistente sotto cui si lavoravano corde e cordami. Dopo un approfondimento sul territorio, la coltivazione, la diffusione e la lavorazione della pianta, con una produzione di grande rilievo che ha regalato alla città l’appellativo di “Impero della canapa”, è possibile partecipare ad una degustazione di prodotti locali a base di canapa. Costo: 6 euro. Info e prenotazioni: 333 8894508 associazionemuseinsieme@gmail.com

Museo Tipografico Rondani, via Santorre di Santarosa 12, ore 15-18

Giochi d’inchiostro, laboratorio estemporaneo di stampa artigianale

Il Museo Tipografico Rondani propone un’attività creativa di stampa artigianale per avvicinare bambini e adulti al mondo della tipografia. Carta, rulli e inchiostri sono gli strumenti per sperimentare diverse tecniche di stampa e creare una personale opera artigianale. Prima o dopo l’attività, si può scoprire l’affascinante storia secolare della tipografia carmagnolese visitando il museo. Offerta libera per l’attività + biglietto di ingresso al museo per la visita.

Stand Donna Ferramenta, via Silvio Pellico, ore 16 – 21

Esibizione pizzaiolo acrobatico

Esibizione di Stefano Pagano.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 18

Parla con me, con Simona Riccio: Non morirò di fame

Panel con gli attori, il regista e il produttore del film “Non morirò di fame” (2023), diretto da Umberto Spinazzola, regista del talent show ai fornelli “Masterchef Italia” sullo spreco alimentare legato al mondo dell’alta ristorazione. È prevista la partecipazione dell’onorevole Gadda.

Alle ore 19 il film verrà proiettato al cinema Elios (biglietto d’ingresso al prezzo calmierato di 3,50 euro).

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 19

Interviste Pekkagolose di Fata Zucchina: Claudio Barisone

Renata Cantamessa dialoga con Claudio Barisone, presidente Delegazione Piemonte e Valle d’Aosta “Discepoli di Escoffier”, in compagnia della musica dell’associazione SAXMANIA. Anteprima Campionato Nazionale di Battuta al Coltello di Trintà (CN).

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 19.30

Peperone Show, con Renata Cantamessa

I nuovi linguaggi della luce: l’illuminazione torna protagonista negli eventi tra arte e sostenibilità. Chiacchierata spettacolo a larga trama con il coinvolgimento di stakeholders del territorio, esperti, innovatori, giornalisti e imprenditori su temi di attualità conditi dall’intrattenimento di comici, cabarettisti, cantanti e musicisti. Con la partecipazione di Leo Mas.

Pala BTM, viale Garibaldi 29, ore 20

Cena al Pala BTM: serata dei funghi

Il Ristorante della Fiera del Peperone di Carmagnola propone piatti sopraffini preparati con prodotti di eccellenza del territorio, a cura del ristorante La Cucina Piemontese.

Menù: aperitivo di benvenuto con stuzzichini; battuta di Fassone con porcini e juliette di peperoni; tonno, cuori di palma, porcini e peperoni; penne (pasta Berruto) ai porcini; cosciotto di maiale al forno con salsa ai funghi; sorbetto al limone; caffè Dicaf; acqua gasata e naturale Hydra; vino bianco e rosso piemontesi Doc. Prezzo: 30 euro, tutto compreso.

Prenotazioni: 389 1849916 o 380 7102328.

C.A.I., via Bobba 10, ore 20.30-23

Porte aperte al C.A.I. Sezione di Carmagnola

Museo civico Navale, piazza Mazzini 1, ore 20.30-23

Apertura serale straordinaria del Museo Civico Navale

Il Museo Civico Navale di Carmagnola documenta la vita quotidiana in mare: la storia della Marina Italiana, le attività navali dall’Unità d’Italia ad oggi, l’ambiente marino e il modellismo navale.

Salotto della Fiera, piazza Sant’Agostino, ore 21

Tra green economy e solidarietà

Un approfondimento sul tema della ricerca in ambito medico, di etica finanziaria ed energetica, con tre importanti partners del territorio, la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro onlus, la BTM – Banca Territori del Monviso e E.ON. Presenta Tinto.

Giardini del Castello, area Bimbi in Fiera, ore 21

Pepper Magic Show – “Arlecchino e i due Re”, spettacolo di e con Pino Potenza

Spettacolo per bambini.

Il Foro Festival, Foro Boario, ore 21

Dj set Alien Cut + tributo a Gigi Dag

Alien Cut: Davide Maresca e Fabio Adamo

Leo Dag

Ingresso gratuito

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 22

Leo Mas e I Melannurca

Leo Mas, al secolo Leonardo Mastrosimone, con il suo spettacolo coinvolgente farà cantare e ridere il pubblico dal primo all’ultimo minuto. Artista poliedrico, cantante ed imitatore/caricaturista, inizia il suo percorso artistico nei salotti del Maurizio Costanzo Show per poi approdare negli studi Rai con Gigi Sabani.

I Melannurca con le musiche popolari, i canti e le danze tradizionali del Sud Italia, dalle scatenate pizziche salentine alle tammurriate campane, alle canzoni appassionate alle serate, dalle tarantelle per fare festa alle canzoni legate ai momenti di vita quotidiana.

DOMENICA 10 SETTEMBRE

Antichi Bastioni, ore 8.30 - 9.30

Yoga & Cultura

Pratica Yoga del mattino adatta a tutti. Info e prenotazione obbligatoria al numero 339 5925491. Alle ore 10 e 17 visita guidata al centro storico della città. Info e prenotazione obbligatoria al 338 3059071.

Piazza IV Martiri, ore 9-19

Mercato di Campagna Amica

A cura di Coldiretti Torino

Piazza Manzoni, davanti Caserma VVFF, ore 10-12 e 14-18

Grisulandia

Appuntamento dedicato a tutti i bambini per giocare e prendere il diploma da “Mini Pompiere”, a cura dell’associazione nazionale Vigili del Fuoco Volontari, con la partecipazione delle delegazioni di Carmagnola e Racconigi.

Sinagoga, via Bertini 8, ore 10-19

Giornata Europa della Cultura Ebraica

Per la Giornata Europa della Cultura Ebraica, visita guidata gratuita alla Sinagoga. Informazioni: Artefacta 347 4891662 info@artefacta.it

Cereria Pettiti, via San Bernardino 9, ore 10-12 e 14-19

Visita guidata all’antica Cereria

Visita guidata all’antica Cereria Pettiti che ha prodotto candele e ceri fino al 2003. Ingresso libero.

Pala BTM, viale Garibaldi 29, ore 12

Pranzo al Pala BTM: giornata fritto misto

Il Ristorante della Fiera del Peperone di Carmagnola propone piatti sopraffini preparati con prodotti di eccellenza del territorio, a cura del ristorante La Cucina Piemontese.

Menù: aperitivo di benvenuto con stuzzichini; vitello tonnato; flan di peperoni con bagna cauda; gran fritto misto alla piemontese (bistecca di maiale, pollo, polpette di fassone, salsiccia, cervella, melanzane, finocchi, zucchine, peperoni, semolino, pavesino, bignè zabaione, bacio di dama, mandorla, cocco, mela, amaretto, albicocca ripiena); sorbetto al limone; caffè Dicaf; acqua gasata e naturale Hydra; vino bianco e rosso piemontesi Doc. Prezzo: 30 euro, tutto compreso.

Prenotazioni: 389 1849916 o 380 7102328.

Ecomuseo della Canapa, via Crissolo 20 (Borgo San Bernardo), ore 15-18

Assaggi di canapa

L’Ecomuseo di Borgo San Bernardo propone visite guidate alla scoperta dell’ultimo “sentè” esistente sotto cui si lavoravano corde e cordami. Dopo un approfondimento sul territorio, la coltivazione, la diffusione e la lavorazione della pianta, con una produzione di grande rilievo che ha regalato alla città l’appellativo di “Impero della canapa”, è possibile partecipare ad una degustazione di prodotti locali a base di canapa. Costo: 6 euro. Info e prenotazioni: 333 8894508 associazionemuseinsieme@gmail.com

Museo Tipografico Rondani, via Santorre di Santarosa 12, ore 15-18

Giochi d’inchiostro, laboratorio estemporaneo di stampa artigianale

Il Museo Tipografico Rondani propone un’attività creativa di stampa artigianale per avvicinare bambini e adulti al mondo della tipografia. Carta, rulli e inchiostri sono gli strumenti per sperimentare diverse tecniche di stampa e creare una personale opera artigianale. Prima o dopo l’attività, si può scoprire l’affascinante storia secolare della tipografia carmagnolese visitando il museo. Offerta libera per l’attività + biglietto di ingresso al museo per la visita.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 19

Interviste Pekkagolose di Fata Zucchina: Claudia Torta

Renata Cantamessa dialoga con Claudia Torta, Dirigente Scolastico I.I.S. “Norberto Bobbio” di Carignano. Anteprima della Sagra regionale del Ciapinabò di Carignano.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 20

Premiazione degli sportivi carmagnolesi

A cura dell’assessorato allo Sport.

A seguire Frio in concerto.

Pala BTM, viale Garibaldi 29, ore 20

Cena al Pala BTM: giornata fritto misto

Il Ristorante della Fiera del Peperone di Carmagnola propone piatti sopraffini preparati con prodotti di eccellenza del territorio, a cura del ristorante La Cucina Piemontese.

Menù: aperitivo di benvenuto con stuzzichini; vitello tonnato; flan di peperoni con bagna cauda; gran fritto misto alla piemontese (bistecca di maiale, pollo, polpette di fassone, salsiccia, cervella, melanzane, finocchi, zucchine, peperoni, semolino, pavesino, bignè zabaione, bacio di dama, mandorla, cocco, mela, amaretto, albicocca ripiena); sorbetto al limone; caffè Dicaf; acqua gasata e naturale Hydra; vino bianco e rosso piemontesi Doc. Prezzo: 30 euro, tutto compreso.

Prenotazioni: 389 1849916 o 380 7102328.

C.A.I., via Bobba 10, ore 20.30-23

Porte aperte al C.A.I. Sezione di Carmagnola

Museo civico Navale, piazza Mazzini 1, ore 20.30-23

Apertura serale straordinaria del Museo Civico Navale

Il Museo Civico Navale di Carmagnola documenta la vita quotidiana in mare: la storia della Marina Italiana, le attività navali dall’Unità d’Italia ad oggi, l’ambiente marino e il modellismo navale.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 21

Saluti dell’amministrazione comunale

Il Foro Festival, Foro Boario, ore 21

Showzer

Una tra le più creative realtà di spettacolo composta da cantanti, ballerini, performer e musicisti che crea spettacoli unici e coinvolgenti, pieni di energia. Ingresso gratuito.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 21.30

70/80 Vibes Franco Frassi & Piero Vallero

Un salto del passato, un viaggio straordinario con la musica, i colori e le emozioni degli anni ’70 e ’80.

INFO

Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

Orario Fiera: da lunedì a venerdì 18-24 I sabato e domenica 10-24

Orario Piazza dei Sapori: apertura in orario Fiera, chiusura stand 00.30

www.fieradelpeperone.it

Ufficio Manifestazioni: 011 9724222/270 cultura@comune.carmagnola.to.it