Macelleria da incubo vicino a Porta Nuova: attività sospesa e multe per oltre 31mila euro

Giro di vite per la sicurezza nella zona di Porta Nuova, una delle aree considerate a maggiore rischio per quanto riguarda la micro criminalità e il degrado. Continuano infatti i servizi di controllo straordinario del territorio ad “alto impatto” coordinati dal Commissariato di Polizia Barriera Nizza in collaborazione con personale della Polfer, del Reparto Mobile di Torino, del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, della Squadra Cinofili dell’UPGSP, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Municipale e di personale dell’ASL-SIAN e dell’Ispettorato del Lavoro.

In particolare, giovedì pomeriggio gli uomini delle forze dell'ordine hanno controllato e identificato 145 persone, effettuato verifiche in 5 esercizi pubblici e combinato sanzioni per circa 38mila euro. Inoltre, sono stati sequestrati oltre 600 chili di alimenti.

In una macelleria di via Berthollet, in particolare, con annesso laboratorio di gastronomia e di vicinato, l'ispezione dei locali ha rivelato gravi carenze igienico-sanitarie nella conservazione dei cibi, portando al sequestro di 500 chili di merce di origine animale e vegetale, di 114 litri di bevande e di 103 chili di alimenti confezionati privi di etichettatura in lingua italiana. Sigilli anche a 311 confezioni di cosmetici, anch’essi privi di etichettatura. E' stata così decisa la sospensione dell'attività, oltre a una multa di mille euro.

Anche l'attività di somministrazione è risultata irregolare, per questo sono state fatte multe per altri diecimila euro. E dietro il bancone si trovavano anche due persone intente a lavorare, ma senza alcun contratto regolare.

A complicare il tutto, si è scoperta la presenza anche di un impianto di video sorveglianza non autorizzato. E sono scattate altre 20mila euro di multa. In tutto, il conto - salatissimo - è stato di 31.000 euro.

Presso due ristoranti, uno in corso Turati e l’altro in via San Secondo, sono state scoperte violazioni in materia di tracciabilità alimentare e sono scattate sanzioni per 6500 euro.