Moncalieri, il Palaexpo diventa la casa del circo contemporaneo di Nice Festival: appuntamenti speciali per giovani e scuole [VIDEO]

Nell'estate del 2015, appena era stato eletto (per la prima volta) sindaco, Paolo Montagna aveva detto niente più circo a Moncalieri, "perché pensavamo che non si potesse chiamare arte usando e costringendo gli animali, ma adesso si tratta di spettacolo dal vivo e quindi siamo ben contenti che Nice Festival porti il circo contemporaneo nella nostra città".

Moncalieri, dal no al circo al sì al Nice Festival

Dal 20 al 26 settembre il Palaexpo ospiterà la prima edizione del Nice Festival, una occasione importante "soprattutto per i bambini, visto che saranno coinvolte le scuole tutte le mattine", come ha sottolineato l'assessore all'Istruzione Davide Guida. "Noi crediamo nei giovani, come dimostra il fatto che ne abbiamo inseriti tanti nello staff di Ritmika. E adesso arriva questa bella partnership con Cirko Vertigo".

Il direttore generale di Nice Festival, Paolo Stratta, ha parlato di un progetto importante e pluriennale definito con la città di Moncalieri, portato avanti dal centro di produzione per il circo contemporaneo blucinQue/Nice in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo. Ogni mattina in settimana uno spettacolo dedicato alle scuole, con le artiste dell’Accademia Cirko Vertigo, seguito da due spettacoli serali aperti a tutti.

Nel weekend la programmazione, sotto chapiteau e all’aperto, si intensifica con appuntamenti a partire dal pomeriggio. In programma sia creazioni di artisti e compagnie sostenuti dal centro di produzione, scelte per l’innovazione e la capacità di mescolare discipline differenti in scena in modo originale, sia compagnie ospiti come Circo Madera, che qui porta il suo chapiteau. La manifestazione fa parte della rete di festival organizzati dal centro di produzione blucinQue/Nice, l’unico progetto riconosciuto e finanziato dal MIC in tutto il Nord Italia e uno dei quattro riconosciuti a livello nazionale.

Dieci compagnie internazionali

In programma 10 compagnie internazionali di circo contemporaneo, ovvero: Collettivo 6tu, Nicola Bertazzoni, gli artisti di Fondazione Cirko Vertigo e gli allievi dell’Accademia Cirko Vertigo, compagnia Magdaclan, Lucia Fusina, Compagnia Ambaradan, Circo Madera, Roberto Sblattero, Compagnia Théâtre Du Troisième Étage con Irene Michailidis. Degli spettacoli in programma, tre sono interamente al femminile: si tratta di Binario Zero di Accademia Cirko Vertigo – una nuova produzione integralmente scritta e interpretata da giovani artiste appena diplomate - Leon & Io di Lucia Fusina e Odissea - nel Pollaio di Compagnia Théâtre Du Troisième Étage con Irene Michailidis.

Tutto per confermare il circo contemporaneo quale luogo di protagonismo femminile ma soprattutto di inclusione, innanzi tutto tra generi – il numero di artisti uomini è pari al numero di artiste donne - ma anche di inclusione culturale in senso più ampio. Il circo diventa così strumento di coesione sociale e l’inclusione si fa arma vincente di una forma di arte che racchiude in sé tutte le altre arti performative quali danza, musica e teatro. E ci sarà uno show speciale dedicato al centenario di Italo Calvino, per unire l'arte e la cultura.

Stratta: "Scuole e giovani coinvolti"

I biglietti, con un costo che va dai 3 ai 5 euro, sono acquistabili su Vivaticket, tramite l’APP del centro di produzione blucinQue Nice o in loco presso la sede del festival e in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco, sede di Fondazione Cirko Vertigo.

“La stagione dei Nice Festival – ha aggiunto Stratta - si arricchisce con la presenza di una Città che da sempre sostiene la cultura, gli artisti e ha una particolare attenzione alle giovani generazioni nei suoi percorsi educativi e di crescita personale. Tutti temi che ci sono cari e su cui investiamo da sempre per un futuro più creativo, equo e sostenibile”.

"Vogliamo captare il meglio delle tendenze attuali, abbiamo invitato per questo il circo Madera, che allestirà tutto al Palaexpo. Faremo capire a tutti cosa è il circo contemporaneo, con una varietà di discipline per spiegare la maggior parte delle sfumature esistenti", ha detto ancora il direttore Stratta. Ci saranno due palchi, uno all'esterno ed uno al coperto, che consentiranno di effettuare gli spettacoli indipendentemente dalle condizioni meteo.

Montagna: "Nel 2024 apriremo l'anno scolastico con Nice Festival"

"Ci piace l'idera di coinvolgere i bambini, che sono i cittadini di domani", ha sottolineato il sindaco Montagna. "E ci piace l'idea di mettere in mostra tuttte le eccellenze in uno spazio come il Palaexpo, che dopo Ritmika darà spazio al circo contemporaneo per arrivare a ospitare anche Gusto Festival a ottobre, poi il Jazz ed il villaggio di Natale, per farlo vivere sempre. Per tutti i moncalieresi e non solo". E il primo cittadino, parlando della prima di una lunga serie di edizioni, guarda già all'anno prossimo, lanciando la sfida per un evento ancora più importante: "Dal 2024 ci piacerebbe aprire con Nice Festival il nuovo anno scolastico".

Il programma

Lo spettacolo per le scuole del territorio, in replica da mercoledì 20 a martedì 26 settembre, tutti i giorni infrasettimanali alle ore 10, sarà Binario Zero dell’Accademia Cirko Vertigo, l’unica in Italia a rilasciare un diploma di Laurea triennale in circo contemporaneo equipollente in DAMS. In occasione delle repliche scolastiche, lo spettacolo sarà preceduto da una visita guidata dello chapiteau di Circo Madera.

L’inaugurazione ufficiale della kermesse è fissata per mercoledì 20 settembre alle ore 19 con lo spettacolo del verticalista Nicola Bertazzoni intitolato Maman Aime Beaucoup Les Fraises, in replica anche venerdì 22 settembre alle ore 19, sabato 23 settembre alle ore 18 e domenica 24 settembre alle ore 17. La prima serata di mercoledì 20 settembre proseguirà alle ore 21 sotto lo chapiteau di Circo Madera con lo spettacolo Fili Invisibili di Collettivo 6tu, reduce da un tour che ha portato la giovane compagnia a esibirsi in una sola estate in tutte le regioni della penisola.

Giovedì 21 e venerdì 22 settembre alle ore 21, all’interno dello chapiteau allestito appositamente per il festival, lo spettacolo Sic Transit, Cerimonia sacra di circo profano di compagnia MagdaClan. Nel weekend un momento dedicato ai più piccoli, ma anche al bambino che è ancora dentro ognuno di noi: sabato 23 alle ore 19 e domenica 24 settembre alle ore 18 sul palco esterno è in programma Leon&Io di Lucia Fusina. La domenica pomeriggio alle ore 16, in replica martedì alle 19, è in programma un altro momento dedicato alle famiglie: A ruota libera di Roberto Sblattero è uno show comico-acrobatico che miscela sapientemente il teatro comico, il circo e la più pura arte di strada.

Herperus di Circo Madera sarà protagonista delle serate di sabato alle ore 21 e domenica alle ore 19: musica dal vivo, acrobatica, comicità e non-sense. Lunedì 25 settembre alle 19 è la volta di compagnia Ambaradan con lo spettacolo Circo Bazzoni. Martedì 26 settembre alle ore 18 la performer italo-greca Irene Michailidis della Compagnia Théâtre Du Troisième Étage aprirà al pubblico il primo studio della sua nuova creazione Odissea - nel Pollaio.

La kermesse chiude con uno degli spettacoli più attesi della manifestazione: si tratta di Vertigo Galà di Fondazione Cirko Vertigo, in programma martedì 26 settembre alle ore 20.Cerchio aereo, roue cyr, mano a mano, corda molle, bandiere le discipline portate al loro massimo livello tecnico e coreografico. Presenta l’attrice comica Luisella Tamietto. Un appuntamento da non perdere, per grandi e piccini.